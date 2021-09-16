Конкурент Nike и Adidas возвращается на российский рынок

Конкурент Nike и Adidas возвращается на российский рынокUnder Armour спустя два года может снова открыть магазины в Москве
Американский продавец спортивной одежды и обуви Under Armour может снова открыть свои магазины в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве. По их словам, Under Armour уже обращалась к ним с вопросом об аренде площадей в их объектах. О переговорах компании с разными торговыми центрами знают также два консультанта, работавших с этими комплексами. Об этом известно и источнику в крупной сети спортивной одежды и обуви, которая конкурирует с Under Armour. Американская компания намерена снова развиваться в России по франчайзингу, но название нового партнера никто из собеседников «Ведомостей» не знает. Не назвали они и торговые центры, в которых могут появиться магазины сети. Запрос в Under Armour остался без ответа.
Under Armour является четвертым по выручке брендом спортивной одежды и обуви в мире после Nike, Adidas и Skechers. Согласно данным Euromonitor International, доля рынка этой марки составляет 2,1%, а у его конкурентов – 14,8, 9,9 и 2,3%, соответственно. По собственным данным, компания была основана американским миллиардером Кевином Планком, ему сейчас принадлежит 64,7% в ней. Еще 3,7% – у Vanguard Group, по 2,2% – у Adage Capital Partners и BlackRock и 2% – у Credit Suisse. Выручка Under Armour за шесть месяцев 2021 г. составила $2,61 млрд, чистая прибыль – $137 млн.