Конкурент Nike и Adidas возвращается на российский рынок

Американский продавец спортивной одежды и обуви Under Armour может снова открыть свои магазины в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве. По их словам, Under Armour уже обращалась к ним с вопросом об аренде площадей в их объектах. О переговорах компании с разными торговыми центрами знают также два консультанта, работавших с этими комплексами. Об этом известно и источнику в крупной сети спортивной одежды и обуви, которая конкурирует с Under Armour. Американская компания намерена снова развиваться в России по франчайзингу, но название нового партнера никто из собеседников «Ведомостей» не знает. Не назвали они и торговые центры, в которых могут появиться магазины сети. Запрос в Under Armour остался без ответа.