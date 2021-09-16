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Конкурент Nike и Adidas возвращается на российский рынок

Under Armour спустя два года может снова открыть магазины в Москве
Мария Котова
Jim Young / Reuters

Американский продавец спортивной одежды и обуви Under Armour может снова открыть свои магазины в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера девелоперских компаний, владеющих торговыми центрами в Москве. По их словам, Under Armour уже обращалась к ним с вопросом об аренде площадей в их объектах. О переговорах компании с разными торговыми центрами знают также два консультанта, работавших с этими комплексами. Об этом известно и источнику в крупной сети спортивной одежды и обуви, которая конкурирует с Under Armour. Американская компания намерена снова развиваться в России по франчайзингу, но название нового партнера никто из собеседников «Ведомостей» не знает. Не назвали они и торговые центры, в которых могут появиться магазины сети. Запрос в Under Armour остался без ответа.

Under Armour является четвертым по выручке брендом спортивной одежды и обуви в мире после Nike, Adidas и Skechers. Согласно данным Euromonitor International, доля рынка этой марки составляет 2,1%, а у его конкурентов – 14,8, 9,9 и 2,3%, соответственно. По собственным данным, компания была основана американским миллиардером Кевином Планком, ему сейчас принадлежит 64,7% в ней. Еще 3,7% – у Vanguard Group, по 2,2% – у Adage Capital Partners и BlackRock и 2% – у Credit Suisse. Выручка Under Armour за шесть месяцев 2021 г. составила $2,61 млрд, чистая прибыль – $137 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных