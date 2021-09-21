Эмин Агаларов вложит $1 млн в новый ресторан

В конце августа Агаларов сообщал об инвестициях в 450 млн руб. в ресторан Peach и караоке-клуб Divas в центре Москвы. С начала пандемии его рестораны получили убытки около $7 млн, сообщал он «РИА Новостям». Тем не менее, добавлял Агаларов, ограничения смягчаются, и люди все больше возвращаются в рестораны, что позволяет расширять ресторанный бизнес.