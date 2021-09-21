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Эмин Агаларов вложит $1 млн в новый ресторан

Заведение с японской кухней откроется в торговом комплексе на Новорижском шоссе
Марина Бочкарева
Максим Стулов / Ведомости

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов инвестирует $1 млн в новый ресторанный проект KAI, сообщил «Ведомостям» сам бизнесмен. Ресторан откроется до конца года в новом торговом центре бизнесмена на Новорижском шоссе.  

«Новый ресторан японской кухни KAI откроется до конца года в торгово-сервисном комплексе Estate Mall (Новорижское шоссе, 19). Инвестиции в этот проект составляют $1 млн», –– сообщил Агаларов «Ведомостям». Он добавил, что является единственным инвестором проекта и ресторан открывается без привлечения заёмных средств. Инвестиции включают в себя стоимость отделки помещения под ресторан, покупку оборудования, посуды и др. 

Estate Mall позиционируется как премиальный комплекс, ориентированный на жителей окрестных загородных домов. Большинство площадей будет в нём занято заведениями общепита, сервисными и развлекательными операторами, сообщал год назад представитель бизнесмена. Позднее якорным арендатором в новом комплексе, открытие которого планируется в декабре, стал Даниловский рынок. 

Как уточнил представитель Агаларова, всего бизнесмен развивает более 50 ресторанных проектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Баку, также около 10 находятся в стадии запуска. К наиболее прибыльным относятся Lesnoy, Zafferano, CafeMilano, Forte Bello и Fish Box.

В конце августа Агаларов сообщал об инвестициях в 450 млн руб. в ресторан Peach и караоке-клуб Divas в центре Москвы. С начала пандемии его рестораны получили убытки около $7 млн, сообщал он «РИА Новостям». Тем не менее, добавлял Агаларов, ограничения смягчаются, и люди все больше возвращаются в рестораны, что позволяет расширять ресторанный бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных