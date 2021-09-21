Эмин Агаларов вложит $1 млн в новый ресторан

Эмин Агаларов вложит $1 млн в новый ресторанЗаведение с японской кухней откроется в торговом комплексе на Новорижском шоссе
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов инвестирует $1 млн в новый ресторанный проект KAI, сообщил «Ведомостям» сам бизнесмен. Ресторан откроется до конца года в новом торговом центре бизнесмена на Новорижском шоссе.
«Новый ресторан японской кухни KAI откроется до конца года в торгово-сервисном комплексе Estate Mall (Новорижское шоссе, 19). Инвестиции в этот проект составляют $1 млн», –– сообщил Агаларов «Ведомостям». Он добавил, что является единственным инвестором проекта и ресторан открывается без привлечения заёмных средств. Инвестиции включают в себя стоимость отделки помещения под ресторан, покупку оборудования, посуды и др.
Estate Mall позиционируется как премиальный комплекс, ориентированный на жителей окрестных загородных домов. Большинство площадей будет в нём занято заведениями общепита, сервисными и развлекательными операторами, сообщал год назад представитель бизнесмена. Позднее якорным арендатором в новом комплексе, открытие которого планируется в декабре, стал Даниловский рынок.
Как уточнил представитель Агаларова, всего бизнесмен развивает более 50 ресторанных проектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Баку, также около 10 находятся в стадии запуска. К наиболее прибыльным относятся Lesnoy, Zafferano, CafeMilano, Forte Bello и Fish Box.
В конце августа Агаларов сообщал об инвестициях в 450 млн руб. в ресторан Peach и караоке-клуб Divas в центре Москвы. С начала пандемии его рестораны получили убытки около $7 млн, сообщал он «РИА Новостям». Тем не менее, добавлял Агаларов, ограничения смягчаются, и люди все больше возвращаются в рестораны, что позволяет расширять ресторанный бизнес.