ФАС не нашла сговора среди крупнейших добытчиков минтая в России

У РРПК уже был спор с ассоциацией по этому поводу и в Арбитражном суде Приморского края. 21 декабря прошлого года суд по заявлению шести входящих в РРПК компаний признал недействительным решение об исключении из состава АДМ и обязал восстановить их членство. По мнению суда, ассоциация поступила неправомерно: предложения о реформах направляло ООО «РРПК», которое не входит в ассоциацию. Кроме того, суд указал, что само по себе несогласие большинства участников АДМ с позицией РРПК или входящих в нее юридических лиц не может являться правовым основанием для исключения из отраслевого объединения. Также суд указал, что обращение в итоге не привело к каким-то изменениям для членов ассоциации, а окончательные решения о реформах принимают органы власти, а не бизнес. В дальнейшем решение суда подтвердила апелляционная инстанция.