ФАС не нашла сговора среди крупнейших добытчиков минтая в России

ФАС не нашла сговора среди крупнейших добытчиков минтая в РоссииОни исключили из отраслевой ассоциации компании Глеба Франка, что грозило потерей части дохода
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений антимонопольного законодательства в действиях крупнейших российских добытчиков минтая и закрыла соответствующее дело, сообщил «Ведомостям» представитель службы. Решение было оглашено на заседании комиссии 20 сентября, пояснил Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ; объединяет 37 предприятий, доля которых в его суммарном вылове превышает 80%).
Дело в отношении «Находкинской базы активного морского рыболовства», «Преображенской базы тралового флота», «Острова Сахалин», Океанрыбфлота, Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина и т. д. было возбуждено в начале 2021 г. после обращения Русской рыбопромышленной компании (РРПК).
Претензии были связаны с решением общего собрания АДМ (в нее входят все перечисленные компании), которая в сентябре 2020 г. лишила членства в ассоциации шесть фирм группы РРПК. Такова была ее реакция на то, что летом того же года РРПК предложила правительству реформировать рыбную отрасль и не стала обсуждать свои идеи с другими участниками рынка, уточнял тогда представитель ассоциации.
РРПК же сообщала, что из-за решения АДМ у нее возникли проблемы. В частности, компании группы лишились возможности пользоваться сертификатом Морского попечительского совета (MSC), без которого нельзя поставлять минтай на экспорт в некоторые страны. Поскольку сертификат оформлен на ассоциацию, пользоваться им могут только ее члены. Долю продуктов c такой сертификацией в общей выручке представитель группы оценивал примерно в 45%.
В результате ФАС заподозрила компании в нарушении статьи 11 закона «О защите конкуренции», в которой говорится о недопустимости заключать соглашения, создающие для других компаний препятствия для доступа на товарный рынок или выход из него.
Однако по результатам анализа материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также сведений, полученных в ходе внеплановых выездных проверок, ФАС не обнаружила «достаточную совокупность обстоятельств», которые указывали бы на устную или письменную договоренность ответчиков, говорит представитель ФАС.
Если бы дело в отношении этих компаний не было прекращено, то им бы грозили административные штрафы в размере до 5% от выручки на рынке добычи минтая за год, предшествующий нарушению, говорит Андрей Тенишев, заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ (в 2013–2021 гг. — начальник управления по борьбе с картелями ФАС). При этом экспортная выручка, которая является основной для многих рыбодобывающих компаний, могла быть включена в базу для расчета штрафа вместе с продажами внутри страны. Это зависит от того, как ФАС определила бы границы товарного рынка, считает он.
Большинство рыбодобывающих компаний добывает несколько видов биоресурсов и не раскрывает выручку по каждому из них. По словам источника, работающего на рыбном рынке, общие продажи минтая (как в России, так и на экспорт) составляют примерно $1,5 млрд в год.
Буглак удовлетворен решением ФАС. По его словам, ни ассоциация, ни ее члены не собирались ограничивать конкуренцию, а голосование на общем собрании в сентябре 2020 г. не было результатом сговора или соглашения. Представитель РРПК не стал оценивать решение ФАС. Но он заметил, что АДМ уже и так вернула компании группы РРПК в состав членов ассоциации, чем восстановила ее законные интересы. Это подтверждает и Буглак.
РРПК — один из крупнейших российских рыбопромышленников, ее основной владелец — Глеб Франк. В 2020 г. она добыла 323 000 т рыбы, основная доля в вылове приходится на минтай, сообщала ранее компания.
У РРПК уже был спор с ассоциацией по этому поводу и в Арбитражном суде Приморского края. 21 декабря прошлого года суд по заявлению шести входящих в РРПК компаний признал недействительным решение об исключении из состава АДМ и обязал восстановить их членство. По мнению суда, ассоциация поступила неправомерно: предложения о реформах направляло ООО «РРПК», которое не входит в ассоциацию. Кроме того, суд указал, что само по себе несогласие большинства участников АДМ с позицией РРПК или входящих в нее юридических лиц не может являться правовым основанием для исключения из отраслевого объединения. Также суд указал, что обращение в итоге не привело к каким-то изменениям для членов ассоциации, а окончательные решения о реформах принимают органы власти, а не бизнес. В дальнейшем решение суда подтвердила апелляционная инстанция.