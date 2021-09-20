Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодобывающих компаний

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев согласен, что ставки давно не повышались, идею их увеличения он поддерживает. Правда, некоторые нормы требуют доработки, считает он. Например, коэффициент-дефлятор, по его мнению, не учитывает реальную динамику цен на водные биоресурсы и его использование может привести к необоснованному увеличению налоговой нагрузки. Кроме того, он считает необходимым вернуть льготы для рыболовецких колхозов (артелей), которые законопроект отменяет, а также не ограничивать действие льгот для градо- и поселкообразующих предприятий сроком до 2025 г.