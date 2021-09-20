Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодобывающих компаний

Правительство поддержало повышение ставок сбора для рыбодобывающих компанийЭто увеличит поступления в бюджет от отрасли на 20%
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
Из проекта поправок в Налоговый кодекс следует, что, например, за минтай Охотского моря рыбаки будут платить 4300 руб. за тонну (вместо сегодняшних 3500 руб.), а за горбушу – 7900 руб. (сейчас – также 3500 руб.). Более чем в два раза увеличится сбор за камчатского краба – с 35 000 до 80 000 руб. за тонну и т. д.
Кроме того, их будут ежегодно корректировать, для этого ставка будет умножаться на коэффициент-дефлятор, который устанавливает правительство России для индексации различных обязательных платежей в бюджет.
При этом льготы для градо- и поселкообразующих предприятий предлагается сохранить: до 2025 г. продолжат платить только 15% от ставки сбора. Также некоторые компании смогут рассчитывать на налоговый вычет в размере 85% от ставки. Речь идет о рыбодобытчиках, выпускающих продукцию глубокой переработки на судах или на заводах, а также о тех, кто ловит рыбу на новых судах отечественного производства и занимается прибрежным промыслом.
Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за пользование водными биоресурсами почти в 10 раз – с 2,2 млрд до 21 млрд руб., сказано в документе. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), благодаря принятию законопроекта общие налоги от рыбной отрасли вырастут на 20% до 89 млрд руб.
По словам представителя Росрыболовства, ставки сбора не пересматривались с 2008 г. За это время отпускные цены производителей и розничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы остались на прежнем уровне, объясняет он необходимость поправок в законодательство.
Кроме того, изменения позволят повысить эффективность освоения водных биоресурсов: поправки будут стимулировать увеличение доли выпуска рыбной продукции высокой степени переработки, рыболовство с использованием нового флота, а также позволят обеспечить сырьем береговые заводы, говорит представитель Росрыболовства.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев согласен, что ставки давно не повышались, идею их увеличения он поддерживает. Правда, некоторые нормы требуют доработки, считает он. Например, коэффициент-дефлятор, по его мнению, не учитывает реальную динамику цен на водные биоресурсы и его использование может привести к необоснованному увеличению налоговой нагрузки. Кроме того, он считает необходимым вернуть льготы для рыболовецких колхозов (артелей), которые законопроект отменяет, а также не ограничивать действие льгот для градо- и поселкообразующих предприятий сроком до 2025 г.