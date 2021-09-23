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США вводят антидемпинговую пошлину на фольгу UC Rusal в 62,18%

Найти новые рынки для этой продукции будет сложно
Денис Ильюшенков Василий Милькин Александр Соколов
По данным ФТС России, в 2020 г. экспорт алюминиевой фольги из России в США в денежном выражении составил $46,4 млн / RUSAL

Министерство торговли США установило, что некоторые виды фольги из России продаются в США ниже справедливой стоимости. Ведомство 22 сентября указало, что речь идет именно о продукции UC Rusal. По оценкам минторга, на импортную фольгу из России могут ввести антидемпинговые пошлины в размере 62,18%. Решение по тарифам должна утвердить к концу октября Федеральная комиссия по международной торговле США. Окончательное решение по пошлинам ожидается в первой половине ноября, передает ТАСС.

Расследование в отношении цен на алюминиевую фольгу было начато в США еще в сентябре 2020 г. в связи с обращением Ассоциации американских производителей алюминия (AFA). В ноябре 2020 г. Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что американской экономике был нанесен ущерб в результате импорта алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В мае 2021 г. минторг США публиковал предварительные выводы расследования, в которых признавалась необходимость вводить пошлины. Тогда стороны расследования могли оспорить эти выводы до 16 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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