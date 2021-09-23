США вводят антидемпинговую пошлину на фольгу UC Rusal в 62,18%Найти новые рынки для этой продукции будет сложно
Министерство торговли США установило, что некоторые виды фольги из России продаются в США ниже справедливой стоимости. Ведомство 22 сентября указало, что речь идет именно о продукции UC Rusal. По оценкам минторга, на импортную фольгу из России могут ввести антидемпинговые пошлины в размере 62,18%. Решение по тарифам должна утвердить к концу октября Федеральная комиссия по международной торговле США. Окончательное решение по пошлинам ожидается в первой половине ноября, передает ТАСС.
Расследование в отношении цен на алюминиевую фольгу было начато в США еще в сентябре 2020 г. в связи с обращением Ассоциации американских производителей алюминия (AFA). В ноябре 2020 г. Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что американской экономике был нанесен ущерб в результате импорта алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В мае 2021 г. минторг США публиковал предварительные выводы расследования, в которых признавалась необходимость вводить пошлины. Тогда стороны расследования могли оспорить эти выводы до 16 сентября.