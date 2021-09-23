США вводят антидемпинговую пошлину на фольгу UC Rusal в 62,18%

Расследование в отношении цен на алюминиевую фольгу было начато в США еще в сентябре 2020 г. в связи с обращением Ассоциации американских производителей алюминия (AFA). В ноябре 2020 г. Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что американской экономике был нанесен ущерб в результате импорта алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В мае 2021 г. минторг США публиковал предварительные выводы расследования, в которых признавалась необходимость вводить пошлины. Тогда стороны расследования могли оспорить эти выводы до 16 сентября.