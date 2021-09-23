Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Операторы выступили против «обезличивания» парка вагонов

Они раскритиковали идею новой модели взаимодействия РЖД и владельцев вагонов
Ксения Потаева Антон Филатов
Владельцам вагонов не нравится идея объединить их парк в общий котел / Андрей Гордеев / Ведомости

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) от имени председателя организации Алексея Дружинина 16 сентября направил начальнику управления инфраструктуры и перевозок Росжелдора Татьяне Захаровой письмо с критикой идеи новой бизнес-модели взаимодействия РЖД и владельцев вагонов. Эта модель была изложена ранее в письме президенту Владимиру Путину от общественной организации OPOO «БАМ». Автором идеи, говорилось в письме, стал экс-гендиректор «Цифровой логистики» («дочка» РЖД, оператор электронной торговой площадки (ЭТП) «Грузовые перевозки») Александр Кочуков. Оба письма есть у «Ведомостей».

ОРОО «БАМ» объединяет ряд экс-строителей БАМа, наиболее известным из них является президент организации 81-летний Ефим Басин. Он в 1980-х гг. руководил стройкой БАМа в ранге замминистра транспортного строительства СССР, а в 1990-х гг. возглавлял Минстрой и Госстрой РФ.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных