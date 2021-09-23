Операторы выступили против «обезличивания» парка вагонов

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) от имени председателя организации Алексея Дружинина 16 сентября направил начальнику управления инфраструктуры и перевозок Росжелдора Татьяне Захаровой письмо с критикой идеи новой бизнес-модели взаимодействия РЖД и владельцев вагонов. Эта модель была изложена ранее в письме президенту Владимиру Путину от общественной организации OPOO «БАМ». Автором идеи, говорилось в письме, стал экс-гендиректор «Цифровой логистики» («дочка» РЖД, оператор электронной торговой площадки (ЭТП) «Грузовые перевозки») Александр Кочуков. Оба письма есть у «Ведомостей».