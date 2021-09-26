Топ-менеджеру «Новатэка» не удалось попасть под налоговую амнистию

В материалах дела «США против Марка Э. Джитвэя», с которыми ознакомились «Ведомости», действительно содержатся данные о том, что топ-менеджер «Новатэка» прятал средства за рубежом и пытался попасть под налоговую амнистию. В частности, он с 2005 г. открывал счета в швейцарских банках через юрлица (например, белизскую Opotiki Marketing Ltd и Felicis Commercial Corp с Британских Виргинских островов). Бенефициаром компаний изначально был сам Джитвэй, а затем указывалась его супруга, говорится в обвинительном заключении. Кроме того, обвинение считает, что другая компания топ-менеджера «Новатэка» предоставляла банкам ложную информацию об Opotiki и Felicis, а также о том, что средства жены Джитвэя на счетах были якобы вознаграждением от «Новатэка» (в материалах его называют «российская газовая компания») за успешное проведение IPO, к которому она не имела никакого отношения. О доходах Джитвэя на этих счетах (в основном это выплаты от «российской газовой компании» и дивиденды по ее акциям) налоговиков США не извещали.