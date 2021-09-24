Зампреда правления «Новатэка» арестовали в США по обвинению в неуплате налогов

В сообщении минюста указано, что Джитвэй якобы скрывал данные о принадлежащих ему офшорных активах с 2005 по 2016 г. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.