Зампреда правления «Новатэка» арестовали в США по обвинению в неуплате налогов
Власти США предъявили заместителю председателя правления «Новатэка» Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов. По версии властей США, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до $93 млн, говорится в сообщении минюста США.
Согласно обвинительному заключению, топ-менеджер не вносил оффшорные активы в налоговые декларации и указывал в качестве бенефициара свою жену — гражданку России. Бизнесмен арестован. По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В сообщении минюста указано, что Джитвэй якобы скрывал данные о принадлежащих ему офшорных активах с 2005 по 2016 г. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.
«В "Новатэке" не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании», — сообщили в пресс-службе.
Согласно сайту «Новатэка», Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.