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Зампреда правления «Новатэка» арестовали в США по обвинению в неуплате налогов

Ведомости

Власти США предъявили заместителю председателя правления «Новатэка» Марку Джитвэю обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов. По версии властей США, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до $93 млн, говорится в сообщении минюста США.

Согласно обвинительному заключению, топ-менеджер не вносил оффшорные активы в налоговые декларации и указывал в качестве бенефициара свою жену — гражданку России. Бизнесмен арестован. По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В сообщении минюста указано, что Джитвэй якобы скрывал данные о принадлежащих ему офшорных активах с 2005 по 2016 г. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.

«В "Новатэке" не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании», — сообщили в пресс-службе.

Согласно сайту «Новатэка», Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных