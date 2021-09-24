«Новатэк» прокомментировал арест зампреда правления компании

Согласно сайту компании, Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.