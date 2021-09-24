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«Новатэк» прокомментировал арест зампреда правления компании

Ведомости

Компания «Новатэк» не получала официальных запросов от властей США или других стран относительно зампредседателя правления Марка Джитвэя, сообщили в пресс-службе компании. Топ-менеджер сейчас находится под арестом в США, как сообщил минюст, по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

«В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействия на деятельность компании», — говорится в сообщении.

О том, что в США арестовали зампреда правления «Новатэка», стало известно 23 сентября. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет о $93 млн.

Согласно сайту компании, Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.

Ранее по теме: В США арестовали замглавы «Новатэка» по обвинению в неуплате налогов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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