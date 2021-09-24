«Новатэк» прокомментировал арест зампреда правления компании
Компания «Новатэк» не получала официальных запросов от властей США или других стран относительно зампредседателя правления Марка Джитвэя, сообщили в пресс-службе компании. Топ-менеджер сейчас находится под арестом в США, как сообщил минюст, по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
«В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействия на деятельность компании», — говорится в сообщении.
О том, что в США арестовали зампреда правления «Новатэка», стало известно 23 сентября. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет о $93 млн.
Согласно сайту компании, Джитвэй приехал в Россию в 1995 г. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления.