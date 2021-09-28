Экспортеры российского газа торгуют с большим дисконтом

Льготы Южно-Тамбейского месторождения

Южно-Тамбейское месторождение, служащее для «Ямал СПГ» ресурсной базой, освобождено от НДПИ на газ в первые 12 лет добычи при условии, что ее совокупный объем за этот период не превысит 250 млрд куб. м. На тех же условиях предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль, который составит не 18%, а 13,5%.

При строительстве завода акционеры «Ямал СПГ» также были освобождены от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а по его окончании получили право применять нулевую пошлину на экспорт СПГ.

Проект также получил и прямые госсубсидии: в 2015 г. правительство одобрило покупку облигаций «Ямал СПГ» на 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния. За счет государства было на три четверти (71 млрд из 96 млрд руб.) профинансировано строительство грузового порта Сабетта. В том же году Сбербанк и Газпромбанк подписали договор с «Ямал СПГ» о привлечении кредитов на 3,6 млрд евро.