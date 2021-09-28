Экспортеры российского газа торгуют с большим дисконтом

Экспортеры российского газа торгуют с большим дисконтомИз-за этого госбюджет недополучает триллионы рублей
Citigroup удвоил прогноз цены на газ в Азии и Европе на следующий квартал, сообщает Bloomberg. «В случае холодной зимы и ураганов в Мексиканском заливе можно ожидать еще больших ценовых всплесков – до $3500 за 1000 кубометров. Эта стоимость эквивалентна цене барреля нефти в $580», – говорится в отчете банка.
Наступление холодов и низкий уровень запасов в европейских хранилищах обостряют конкуренцию за поставки СПГ. Так, в сентябре цена тонны сжиженного газа в Северо-Восточной Азии выросла на 50% и превысила $1000. На европейском рынке стоимость СПГ достигала $900, увеличившись за месяц более чем на 40%.
Экспортные цены российского СПГ отстают от этой динамики. Так, средняя стоимость поставок сжиженного природного газа с завода «Газпрома» на Сахалине составила $319 за тонну по итогам июля ($257 за 1000 куб. м), следует из данных Федеральной таможенной службы России. Это почти вдвое ниже, чем на хабе TTF в Нидерландах ($456 за 1000 куб. м), свидетельствуют данные Refinitiv.
2 трлн руб.
столько недополучит казна из-за привязки контрактов «Газпрома» к нефтяной корзине по итогам 2021 г.
«Новатэк» продает свой СПГ еще дешевле: средняя экспортная цена с «Ямал СПГ» составила в июле $199 за тонну ($145 за 1000 куб. м), что втрое ниже средней стоимости контрактов на TTF и на 37% дешевле, чем СПГ «Газпрома». В среднем за истекший год стоимость экспортных поставок «Новатэка» оказалась на 65% ниже даже трубопроводного газа, поставляемого «Газпромом» в Европу.
«Новатэк» заявляет, что его конкурентное преимущество – низкие затраты на добычу. В 2020 г. аналитики Renaissance Capital оценивали себестоимость газа с «Ямал СПГ» при поставках на европейский рынок в $1,5/MMBtu ($77/т), при поставках в Азию – $3/MMBtu ($153/т).
Низкая стоимость сырья позволяет «Новатэку» быстро завоевывать рынок, но на прибыли компании это отражается не так существенно: основными бенефициарами благоприятной рыночной конъюнктуры являются иностранные партнеры компании, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что, согласно отчету Международной группы импортеров СПГ, покупателями ямальского СПГ, законтрактовавшими наибольшие объемы в 2021 г., являются Total (4 млн т), CNPC (3 млн т), «Газпром» (2,9 млн т), Gas Natural Fenosa (2,5 млн т), а также Shell и Gunvor.
«На них приходится порядка 86% всего произведенного газа. Самим «Новатэком» на 2021 г. законтрактовано только 2,5 млн т», – отметил эксперт. Он подчеркнул, что в результате «колоссальная прибыль, которая появилась из-за низкой себестоимости и беспрецедентно высоких цен на газ, формируется у зарубежных компаний, в то время как российский бюджет от рекордных цен на голубое топливо фактически ничего не получает вопреки огромным вливаниям в проект». Он добавил, что речь идет в том числе о компаниях из стран, поддерживающих антироссийские санкции.
Долгосрочные договоры «Газпрома» в текущих рыночных условиях также оказываются невыгодны для российского бюджета. Из-за привязки к нефтяной корзине казна только по итогам 2021 г. недополучит порядка 2 трлн руб., подсчитали аналитики.
Льготы Южно-Тамбейского месторождения
Южно-Тамбейское месторождение, служащее для «Ямал СПГ» ресурсной базой, освобождено от НДПИ на газ в первые 12 лет добычи при условии, что ее совокупный объем за этот период не превысит 250 млрд куб. м. На тех же условиях предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль, который составит не 18%, а 13,5%.
При строительстве завода акционеры «Ямал СПГ» также были освобождены от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, а по его окончании получили право применять нулевую пошлину на экспорт СПГ.
Проект также получил и прямые госсубсидии: в 2015 г. правительство одобрило покупку облигаций «Ямал СПГ» на 150 млрд руб. из фонда национального благосостояния. За счет государства было на три четверти (71 млрд из 96 млрд руб.) профинансировано строительство грузового порта Сабетта. В том же году Сбербанк и Газпромбанк подписали договор с «Ямал СПГ» о привлечении кредитов на 3,6 млрд евро.
По прогнозам «Газпрома», средняя цена на газ для Европы составит порядка $270 за 1000 куб. м. Исходя из планов монополии экспортировать в текущем году до 183 млрд куб. м общая сумма экспортной пошлины составит $14,8 млрд (1,1 трлн руб. по текущему курсу), НДПИ по итогам года оценивается на уровне 238 млрд руб., подсчитал главный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. «По предварительным оценкам, средняя биржевая цена TTF составит минимум $540 за 1000 куб. м, т. е. вдвое выше, чем оценки «Газпрома». При привязке налогообложения к биржевым ценам НДПИ для монополии мог бы составить 904 млрд руб., т. е. в 3,8 раза больше, чем компания платит сейчас. Экспортная пошлина при этом составила бы 2,2 трлн руб.», – говорит Суверов. Таким образом, совокупные «недополученные» доходы государства составляют порядка 1,8 трлн руб.
«Около 17–20% контрактов в Европу также имеют нефтяную привязку [цены], а остальные, хоть и привязаны к споту, тем не менее имеют временной лаг от шести до девяти месяцев. Поэтому цены по долгосрочным контрактам сейчас существенно ниже, чем на споте», – поясняет аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Еще дешевле российский газ продается в Китае. По оценкам «Интерфакса», средняя цена поставок в КНР в III квартале составила $171 за 1000 куб. м. Другие поставщики продают свое топливо дороже: туркменский газ стоил $238 за 1000 куб. м, казахский – $195, узбекский – $193, пишет «Интерфакс».
Цены на российский трубопроводный газ в Китае заметно ниже, чем в Европе, прежде всего из-за привязки к стоимости мазута и газойля с девятимесячным лагом, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он пояснил, что из-за этой привязки цена контракта оказывается ниже, чем на споте, и не подвержена резким колебаниям.
По словам старшего консультанта Vygon Consulting Екатерины Колбиковой, цены на газовом рынке отличаются крайней волатильностью и частичная -привязка долгосрочных контрактов к нефтяной корзине позволяет компаниям хеджировать этот риск. «Регулярно складывается ситуация, при которой спотовые цены оказываются значительно ниже, чем цена газа по долгосрочным контрактам, как это было в 2020 г. Это означает, что бюджет также зачастую выигрывает от продаж СПГ по нефтяной привязке вместо спота», – говорит эксперт.
Привязка к нефтяной корзине отчасти позволяет диверсифицировать риск волатильности рыночных цен, однако в целом является устаревшим подходом, считает Суверов. «Она была актуальна на заре формирования газового рынка, когда подавляющая часть газа поставлялась по трубе. С развитием рынка СПГ рынок стал более динамичным, поэтому все чаще звучат призывы, в том числе и со стороны европейских партнеров, пересмотреть подход к ценообразованию. Это же касается и налогообложения газовой отрасли, которое должно быть приближено к рыночным условиям», – сказал Суверов. По его словам, целесообразно применять ступенчатую формулу: чем выше цена, тем выше доля налогов в этой цене. «Это позволило бы максимизировать прибыль и компаний, и государства», – -сказал он.
В «Новатэке» и «Газпроме» не ответили на запрос «Ведомостей».