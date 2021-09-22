Проблемы в Европе из-за роста цен на энергию нарастают

Проблемы в Европе из-за роста цен на энергию нарастаютОни влияют на домохозяйства и бизнес – от металлургии до мясной промышленности
Министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг заявил 20 сентября, что правительство рассматривает возможность оказания помощи энергетическим компаниям, к которым переходят потребители от разоряющихся из-за высоких цен на газ поставщиков газа и электроэнергии. Самим разоряющимся поставщикам помощь оказана не будет, цитирует министра The Times. При этом многим потребителям придется заплатить больше – цена на поставку электроэнергии ограничена регулятором в размере 1277 фунтов стерлингов в год для типичного домохозяйства, но у многих разорившихся операторов она была на сотни фунтов меньше, сообщает издание. Но страдают не только энергетики и их клиенты – физические лица.
По информации ассоциации по поддержке торговли и промышленности Make UK, около двух третей британских промышленных производителей почувствовали влияние роста цен, сообщает 20 сентября The Wall Street Journal (WSJ). Так, в сталелитейной промышленности затраты на электроэнергию обычно составляют от 10 до 15% от стоимости тонны стали. Питер Дэвис, совладелец одной из таких компаний (Original Steel Services Ltd.), сообщил WSJ, что его предприятия имеют трехлетние фиксированные контракты на поставку энергии, но они заканчиваются в начале 2022 г. и он начинает нервничать.