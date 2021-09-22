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Проблемы в Европе из-за роста цен на энергию нарастают

Они влияют на домохозяйства и бизнес – от металлургии до мясной промышленности
Глеб Мишутин Матвей Катков
Из-за рекордных цен на газ пострадало производство мяса, стали, пищевой упаковки и газированных напитков / ТАСС

Министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг заявил 20 сентября, что правительство рассматривает возможность оказания помощи энергетическим компаниям, к которым переходят потребители от разоряющихся из-за высоких цен на газ поставщиков газа и электроэнергии. Самим разоряющимся поставщикам помощь оказана не будет, цитирует министра The Times. При этом многим потребителям придется заплатить больше – цена на поставку электроэнергии ограничена регулятором в размере 1277 фунтов стерлингов в год для типичного домохозяйства, но у многих разорившихся операторов она была на сотни фунтов меньше, сообщает издание. Но страдают не только энергетики и их клиенты – физические лица.

По информации ассоциации по поддержке торговли и промышленности Make UK, около двух третей британских промышленных производителей почувствовали влияние роста цен, сообщает 20 сентября The Wall Street Journal (WSJ). Так, в сталелитейной промышленности затраты на электроэнергию обычно составляют от 10 до 15% от стоимости тонны стали. Питер Дэвис, совладелец одной из таких компаний (Original Steel Services Ltd.), сообщил WSJ, что его предприятия имеют трехлетние фиксированные контракты на поставку энергии, но они заканчиваются в начале 2022 г. и он начинает нервничать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных