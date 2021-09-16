Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газ
Американский производитель и дистрибутор сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings объявил, что приостанавливает работу двух своих заводов в Великобритании из-за высоких цен на газ в Европе. Сообщение об этом размещено на сайте компании.
«CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявила сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе (Великобритания) из-за высоких цен на природный газ», — говорится в заявлении.
В компании отметили, что пока не знают, когда заводы заработают вновь. В целом CF Industries Holdings имеет девять производственных комплексов — в США, Канаде и Великобритании.
Как отмечает Bloomberg, приостановка заводов в Великобритании является первым признаком того, что рекордное повышение цен на газ и электроэнергию угрожает замедлением темпов восстановления экономики региона. По данным Goldman Sachs Group, рост цен на топливо влечет за собой риск перебоев в подаче электроэнергии зимой. Отключение электроэнергии в свою очередь, вероятно, приведет к еще большему росту цен на энергоносители, усугубляя опасения по поводу инфляции и увеличивая расходы компаний.
Ранее цены на газ в Европе росли ускоренными темпами. Вчера он подорожал до исторически рекордных 79 евро за МВтч, что равно примерно $980 за 1000 куб. м, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
Впрочем, во второй половине дня 15 сентября цены на газ стали падать. Торги завершились на уровне 65,25 евро за МВтч, что равно примерно $812,2 за 1000 куб. м. Сегодня в 9.09 мск стоимость газа снизилась до 62 евро за МВтч (около $770 за 1000 куб. м). Позже топливо чуть подорожало и к 13.30 мск стоило уже 66 евро за МВтч.
По данным Bloomberg, фьючерсы на газ и электроэнергию в Европе упали на фоне признаков того, что энергоемкие отрасли сокращают потребление. Однако в целом странам не хватает времени для пополнения складов к зиме, поскольку потоки от ведущих поставщиков из России и Норвегии остаются ограниченными, отметили аналитики.