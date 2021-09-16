Два завода в Великобритании приостановили работу из-за высоких цен на газ

Впрочем, во второй половине дня 15 сентября цены на газ стали падать. Торги завершились на уровне 65,25 евро за МВтч, что равно примерно $812,2 за 1000 куб. м. Сегодня в 9.09 мск стоимость газа снизилась до 62 евро за МВтч (около $770 за 1000 куб. м). Позже топливо чуть подорожало и к 13.30 мск стоило уже 66 евро за МВтч.