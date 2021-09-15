Цена на газ в Европе упала почти до $800 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF на закрытии торгов 15 сентября упала до уровня предыдущего дня — примерно до $800 за 1000 куб. м, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
К 18:59 мск его цена составила 65,25 евро за МВт\ч, что равно примерно $812,2 (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт\ч). Таким образом, стоимость газа упала на 0,78%.
До этого его цена несколько раз обновляла исторический максимум. Сегодня к 11:51 мск он подорожал до 79 евро за МВт\ч, что равно примерно $980 за 1000 куб. м.
Цены на газ в Европе росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Наконец, в том же месяце произошла авария на газовом заводе в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.