В Кремле оценили влияние запуска «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе

Кроме этого, представитель Кремля оценил влияние повышения стоимости газа в Европе на российскую экономику. По его словам, колебания и резкие скачки цен до России дойти не могут. «Ну к России эти процессы не имеют никакого отношения. Более того, вот эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ. И получатели трубного газа в Европе не подвержены вот этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — отметил он.