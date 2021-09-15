В Кремле оценили влияние запуска «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе
Скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» сбалансирует цены на газ в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF впервые в истории преодолела $850 за тысячу кубометров и к 10.21 мск достигла $851,27. Затем рост продолжился и к 10:47 мск цены подскочили уже до $880 за тысячу кубометров, а к 11.41 мск преодолели и отметку в $900.
«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это очевидно. Потребности большие, кроме того, еще непонятно, какая будет зима. В случае если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше», — сказал Песков.
Кроме этого, представитель Кремля оценил влияние повышения стоимости газа в Европе на российскую экономику. По его словам, колебания и резкие скачки цен до России дойти не могут. «Ну к России эти процессы не имеют никакого отношения. Более того, вот эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ. И получатели трубного газа в Европе не подвержены вот этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — отметил он.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября.