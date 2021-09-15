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В Кремле оценили влияние запуска «Северного потока — 2» на цены на газ в Европе

Ведомости

Скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» сбалансирует цены на газ в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF впервые в истории преодолела $850 за тысячу кубометров и к 10.21 мск достигла $851,27. Затем рост продолжился и к 10:47 мск цены подскочили уже до $880 за тысячу кубометров, а к 11.41 мск преодолели и отметку в $900.

«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это очевидно. Потребности большие, кроме того, еще непонятно, какая будет зима. В случае если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше», — сказал Песков.

Кроме этого, представитель Кремля оценил влияние повышения стоимости газа в Европе на российскую экономику. По его словам, колебания и резкие скачки цен до России дойти не могут. «Ну к России эти процессы не имеют никакого отношения. Более того, вот эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ. И получатели трубного газа в Европе не подвержены вот этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — отметил он.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября.

Ранее по теме: Разрешение на запуск «Северного потока — 2» могут дать к началу 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных