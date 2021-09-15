Разрешение на запуск «Северного потока — 2» могут дать к началу 2022 года
Процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» может занять около четырех месяцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ..
«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 г. обозначается», — цитирует «Интерфакс» Лаврова. По его словам, нет сомнений в том, что попытки «нападать» на газопровод продолжатся.
Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что начало рассматривать заявку на сертификацию компании. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г., сообщали в агентстве. Теперь Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называли примером нечестной конкуренции.