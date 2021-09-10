«Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»Первый газ по газопроводу может быть поставлен на европейский рынок до конца этого года
Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено, сообщает «Газпром» со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера.
«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Газпрома».
6 сентября специалисты завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода, сообщали в компании-операторе Nord Stream 2 AG. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.
При этом Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон. По данным агентства Bloomberg, «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.
9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова связала начало поставок по «Северному потоку — 2» с позицией регулятора ФРГ. «Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — сказала она.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.
В конце августа 2021 г. компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде немецкого Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Такой документ введен в 2019 г. Он подразумевает распространение европейского антимонопольного законодательства на газопроводы из третьих стран. Так, согласно директиве, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться не для «Газпрома», а для альтернативных поставщиков, а оператор должен быть отделен от поставщика.
В год введения директивы из-за наложенных на строительство газопровода санкций его строительство приостановилось и в итоге не уложилось в намеченные сроки, однако финансирование проекта уже было завершено до принятия документа. Поэтому в 2020 г. Nord Stream 2 AG обратилась в суд Дюссельдорфа с апелляцией на решение о распространении на магистраль действия директивы. Позже газета Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать Nord Stream 2 AG, чтобы обойти правила действия документа и вывести газопровод из-под ограничений мощности.