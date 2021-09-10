Акции «Газпрома» выросли на фоне завершения стройки «Северного потока — 2»
Акции «Газпрома» растут на фоне информации о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют данные Мосбиржи.
На 10:58 по мск цена за бумагу выросла на 1,15% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 328,3 руб.
10 сентября председатель правления компании Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2», сообщали в «Газпроме».
Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщало, что прокачка газа по газопроводу может начаться уже с 1 октября. При этом Алексей Миллер 2 сентября заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен на европейский рынок до конца 2021 г., в отопительный сезон.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.