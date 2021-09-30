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Экспорт металлов из России в денежном выражении в июле вырос в 3 раза

Металлурги увеличили экспорт перед введением экспортных пошлин
Анастасия Бойко Василий Милькин
Действующая налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли / Евгений Разумный / Ведомости

Экспорт из России металлов и изделий из них увеличился в июле, перед введением экспортных пошлин, в денежном выражении в 3 раза по сравнению с июнем – до $13,9 млрд, следует из данных Росстата о внешней торговле. В частности, экспорт цветных металлов и изделий из них в июле увеличился в 4,7 раза по сравнению с июнем до $8,4 млрд, черных металлов и изделий из них – на 94% по сравнению с июнем до $5,4 млрд.

За январь – июль экспорт металлов из России увеличился на 90% по сравнению с прошлым годом и составил $36,2 млрд. В то же время экспорт важнейших товаров из России, по данным Росстата, в стоимостном выражении увеличился за июль на 13,7% по сравнению с июнем (до $48,9 млрд) в основном за счет увеличения экспорта металлов. Ранее ФТС сообщила, что экспорт российского алюминия в июле 2021 г. вырос до $7,4 млрд, что почти в 16 раз в стоимостном выражении превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($459,6 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных