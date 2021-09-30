Экспорт металлов из России в денежном выражении в июле вырос в 3 раза

За январь – июль экспорт металлов из России увеличился на 90% по сравнению с прошлым годом и составил $36,2 млрд. В то же время экспорт важнейших товаров из России, по данным Росстата, в стоимостном выражении увеличился за июль на 13,7% по сравнению с июнем (до $48,9 млрд) в основном за счет увеличения экспорта металлов. Ранее ФТС сообщила, что экспорт российского алюминия в июле 2021 г. вырос до $7,4 млрд, что почти в 16 раз в стоимостном выражении превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($459,6 млн).