Приток в Россию грузов из Китая спровоцировал рост инвестиций в контейнерные терминалы

Морской терминал Восточной стивидорной компании в Приморье (входит в Global Ports) в сентябре прекратил перевалку угля, решив сосредоточиться на контейнерных грузах. Приморский Восточный порт (управляется УГМК), специализирующийся на угле, с этого года начал работать с контейнерами. В перспективе компания планирует расширение пропускной способности комплекса с 29 200 до 116 800 TEU в год.