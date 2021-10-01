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Приток в Россию грузов из Китая спровоцировал рост инвестиций в контейнерные терминалы

Под них даже начали перепрофилировать терминалы для угля и металлов
Ксения Потаева Василий Милькин
Контейнерный рынок России по итогам восьми месяцев 2021 г. вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. / Евгений Разумный / Ведомости

На фоне резкого роста спроса на контейнерные перевозки российские владельцы грузовых терминалов начали активно строить новые мощности или перепрофилировать имеющиеся под контейнеры, следует из открытых данных и информации, предоставленной компаниями «Ведомостям».

Морской терминал Восточной стивидорной компании в Приморье (входит в Global Ports) в сентябре прекратил перевалку угля, решив сосредоточиться на контейнерных грузах. Приморский Восточный порт (управляется УГМК), специализирующийся на угле, с этого года начал работать с контейнерами. В перспективе компания планирует расширение пропускной способности комплекса с 29 200 до 116 800 TEU в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных