Приток в Россию грузов из Китая спровоцировал рост инвестиций в контейнерные терминалы

Приток в Россию грузов из Китая спровоцировал рост инвестиций в контейнерные терминалыПод них даже начали перепрофилировать терминалы для угля и металлов
На фоне резкого роста спроса на контейнерные перевозки российские владельцы грузовых терминалов начали активно строить новые мощности или перепрофилировать имеющиеся под контейнеры, следует из открытых данных и информации, предоставленной компаниями «Ведомостям».
Морской терминал Восточной стивидорной компании в Приморье (входит в Global Ports) в сентябре прекратил перевалку угля, решив сосредоточиться на контейнерных грузах. Приморский Восточный порт (управляется УГМК), специализирующийся на угле, с этого года начал работать с контейнерами. В перспективе компания планирует расширение пропускной способности комплекса с 29 200 до 116 800 TEU в год.
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