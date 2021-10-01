«Яндекс» и «Афиша» договариваются о мировой

Практика медиации в российской правовой практике до последнего времени применялась редко, но ситуация начала меняться и стало больше медиативных соглашений, рассказал юрист Baker&McKenzie Юрий Яхин. «Сама форма означает примирение с помощью специального посредника — медиатора, который не должен быть связан с какой-либо стороной и проводит примирительную процедуру. В том числе бывшие судьи могут быть медиаторами, на это специально указано в законе. Суд способствует примирению медиативному, откладывая судебное заседание до тех пор, пока стороны не договорятся, но сроки тоже законом ограничены», — пояснил Яхин.