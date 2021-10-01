Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Яндекс» и «Афиша» договариваются о мировой

Компании могут объединить билетные поля в рамках урегулирования спора вокруг бренда «Афиша»
Наталья Иванкина Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости /

«Яндекс» и Rambler&Co ведут переговоры о мировом соглашении по спору об использовании товарного знака «Афиша» и могут заключить его в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» источник на рынке онлайн-продаж билетов. По его словам, соглашение может быть достигнуто в рамках процедуры медиации при посредничестве Торгово-промышленной палаты.

Условием такого соглашения могло бы стать объединение билетного поля «Афиши», входящей в Rambler&Co, и «Яндекс.Афиши», то есть продажа билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказал собеседник «Ведомостей» на рынке онлайн-продаж билетов. «У “Яндекс.Афиши” больше билетного инвентаря, которым компания может поделиться с “Афишей”. Поскольку это потенциально выгодно для Rambler, компания может согласиться на такие условия мирового соглашения по товарному знаку», — сказал источник.  

Представитель «Яндекса» отказался комментировать процесс. В пресс-службе «Афиши» сообщили «Ведомостям», что не могут прокомментировать запрос, поскольку «переговоры находятся в активной стадии». В ТПП не ответили на запрос.

Спор «Яндекса» и Rambler&Co начался в 2019 г. после регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» — данное решение позднее отменила палата по патентным спорам Роспатента по жалобе Rambler. «Яндекс» пытался оспорить это решение в суде по интеллектуальным правам, но последний отказал в удовлетворении иска. Сейчас дело о признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака «Яндекс.Афиша» рассматривается президиумом суда по интеллектуальным правам.

Практика медиации в российской правовой практике до последнего времени применялась редко, но ситуация начала меняться и стало больше медиативных соглашений, рассказал юрист Baker&McKenzie Юрий Яхин. «Сама форма означает примирение с помощью специального посредника — медиатора, который не должен быть связан с какой-либо стороной и проводит примирительную процедуру. В том числе бывшие судьи могут быть медиаторами, на это специально указано в законе. Суд способствует примирению медиативному, откладывая судебное заседание до тех пор, пока стороны не договорятся, но сроки тоже законом ограничены», — пояснил Яхин. 

Он подчеркнул, что результат медиации может быть разным: мировое соглашение, отказ от иска, в некоторых случаях может быть признание иска. «В отличие от суда медиатор выясняет реальные потребности сторон, находит какие-то точки соприкосновения, позволяет им договариваться, получает вознаграждение и, соответственно, мотивирован для того, чтобы стороны нашли возможности для примирения, а у суда, как правило, нет времени для этого и мотивации тоже», — пояснил Яхин.

Решение по делу будет ориентиром для рынка, считает старший научный сотрудник Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Виталий Калятин. «Можно ли монополизировать определенное слово или все же необходимо проверять вероятность введения потребителя в заблуждение. Нужен компромисс, учитывающий как интересы правообладателя, так и общества в части возможности использовать соответствующее слово как описательное», — сказал он. 

По мнению Калятина, решение по данному делу повлияет не только на участников спора, так как многие компании используют слова, носящие описательный характер, в своей рекламе. «Очень важно понимать, насколько правообладатель товарного знака может запретить использование соответствующего слова другим лицам, в том числе в других товарных знаках», — сказал он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных