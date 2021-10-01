«Яндекс» и «Афиша» договариваются о мировой

«Яндекс» и «Афиша» договариваются о мировойКомпании могут объединить билетные поля в рамках урегулирования спора вокруг бренда «Афиша»
«Яндекс» и Rambler&Co ведут переговоры о мировом соглашении по спору об использовании товарного знака «Афиша» и могут заключить его в ближайшее время, рассказал «Ведомостям» источник на рынке онлайн-продаж билетов. По его словам, соглашение может быть достигнуто в рамках процедуры медиации при посредничестве Торгово-промышленной палаты.
Условием такого соглашения могло бы стать объединение билетного поля «Афиши», входящей в Rambler&Co, и «Яндекс.Афиши», то есть продажа билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказал собеседник «Ведомостей» на рынке онлайн-продаж билетов. «У “Яндекс.Афиши” больше билетного инвентаря, которым компания может поделиться с “Афишей”. Поскольку это потенциально выгодно для Rambler, компания может согласиться на такие условия мирового соглашения по товарному знаку», — сказал источник.
Представитель «Яндекса» отказался комментировать процесс. В пресс-службе «Афиши» сообщили «Ведомостям», что не могут прокомментировать запрос, поскольку «переговоры находятся в активной стадии». В ТПП не ответили на запрос.
Спор «Яндекса» и Rambler&Co начался в 2019 г. после регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» — данное решение позднее отменила палата по патентным спорам Роспатента по жалобе Rambler. «Яндекс» пытался оспорить это решение в суде по интеллектуальным правам, но последний отказал в удовлетворении иска. Сейчас дело о признании недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака «Яндекс.Афиша» рассматривается президиумом суда по интеллектуальным правам.
Практика медиации в российской правовой практике до последнего времени применялась редко, но ситуация начала меняться и стало больше медиативных соглашений, рассказал юрист Baker&McKenzie Юрий Яхин. «Сама форма означает примирение с помощью специального посредника — медиатора, который не должен быть связан с какой-либо стороной и проводит примирительную процедуру. В том числе бывшие судьи могут быть медиаторами, на это специально указано в законе. Суд способствует примирению медиативному, откладывая судебное заседание до тех пор, пока стороны не договорятся, но сроки тоже законом ограничены», — пояснил Яхин.
Он подчеркнул, что результат медиации может быть разным: мировое соглашение, отказ от иска, в некоторых случаях может быть признание иска. «В отличие от суда медиатор выясняет реальные потребности сторон, находит какие-то точки соприкосновения, позволяет им договариваться, получает вознаграждение и, соответственно, мотивирован для того, чтобы стороны нашли возможности для примирения, а у суда, как правило, нет времени для этого и мотивации тоже», — пояснил Яхин.
Решение по делу будет ориентиром для рынка, считает старший научный сотрудник Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Виталий Калятин. «Можно ли монополизировать определенное слово или все же необходимо проверять вероятность введения потребителя в заблуждение. Нужен компромисс, учитывающий как интересы правообладателя, так и общества в части возможности использовать соответствующее слово как описательное», — сказал он.
По мнению Калятина, решение по данному делу повлияет не только на участников спора, так как многие компании используют слова, носящие описательный характер, в своей рекламе. «Очень важно понимать, насколько правообладатель товарного знака может запретить использование соответствующего слова другим лицам, в том числе в других товарных знаках», — сказал он.