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Как нефтяные компании нетопливный бизнес на АЗС развивают

Когда доходность продажи бензина падает
Юлиана Петрова Елена Федотова
Руслан Шамуков / ТАСС

Сейчас автозаправочные станции на оживленных трассах напоминают торговые центры. Заправив машину, автомобилист может выпить кофе, поесть борща или пиццу, купить аспирин, оформить страховку на машину, заполнить заявку на потребительский кредит и ипотеку, снять в кассе деньги с банковской карты, принять душ, отдать одежду в химчистку, забрать заказ интернет-магазина из почтамата.

Доходность розничной продажи бензина снижается. По оценке KPMG, за шесть лет прибыль российских АЗС снизилась на 53%. Поэтому участникам рынка приходится искать источники дополнительной выручки и развивать сбыт сопутствующих товаров и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных