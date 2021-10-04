Как нефтяные компании нетопливный бизнес на АЗС развивают

Сейчас автозаправочные станции на оживленных трассах напоминают торговые центры. Заправив машину, автомобилист может выпить кофе, поесть борща или пиццу, купить аспирин, оформить страховку на машину, заполнить заявку на потребительский кредит и ипотеку, снять в кассе деньги с банковской карты, принять душ, отдать одежду в химчистку, забрать заказ интернет-магазина из почтамата.