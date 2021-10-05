Акционер Petropavlovsk потребовал проверить сделку по продаже 29,9% в IRC

Представитель ЮГК в совете директоров Petropavlovsk – вице-президент по развитию и стратегии ЮГК Евгений Потапов – на прошлой неделе обратился в совет директоров с требованием провести проверку необходимости получения регуляторных согласований на продажу 29,9% акций IRC в России, рассказал источник, близкий к Petropavlovsk. По мнению ЮГК, сделка с высокой вероятностью требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по закону о защите конкуренции и, возможно, по закону об иностранных инвестициях в стратегические общества. Представитель ЮГК подтвердил информацию об отправке обращения. Представители Petropavlovsk и ФАС на момент подписания номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».