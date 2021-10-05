Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Акционер Petropavlovsk потребовал проверить сделку по продаже 29,9% в IRC

Сделка может потребовать согласование ФАС и комиссии по иностранным инвестициям
Василий Милькин
В январе – июне 2021 г. выручка Petropavlovsk снизилась на 33% / IRC Limited

Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk – «Южуралзолото» (ЮГК, владеет 29,2%) – инициировал проведение проверки о соответствии законодательству готовящейся сделки по продаже принадлежащих Petropavlovsk 29,9% в дальневосточном производителе железной руды IRC. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Petropavlovsk, и подтвердил собеседник в ЮГК.

Представитель ЮГК в совете директоров Petropavlovsk – вице-президент по развитию и стратегии ЮГК Евгений Потапов – на прошлой неделе обратился в совет директоров с требованием провести проверку необходимости получения регуляторных согласований на продажу 29,9% акций IRC в России, рассказал источник, близкий к Petropavlovsk. По мнению ЮГК, сделка с высокой вероятностью требует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по закону о защите конкуренции и, возможно, по закону об иностранных инвестициях в стратегические общества. Представитель ЮГК подтвердил информацию об отправке обращения. Представители Petropavlovsk и ФАС на момент подписания номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей».

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных