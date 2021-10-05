Минфин предложил ужесточить условия ввоза белорусской водки и армянского коньяка

Министерство финансов предлагает ввести обязательство предоставления банковской гарантии в таможенные органы для импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.», опубликованном на сайте Минфина. Это будет касаться только продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, т. е. крепкого алкоголя или вина. Банковская гарантия предусматривает обязанность банка выплатить суммы акциза, если компания не заплатила или сделала это не в полном объеме, указано в документе. Новое требование необходимо для исключения рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет. Представитель Минфина уточнил, что такие поправки в Налоговый кодекс действительно готовятся и эти предложения будут направлены заинтересованным ведомствам. В Федеральной таможенной службе на вопросы не ответили.