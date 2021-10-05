Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Минфин предложил ужесточить условия ввоза белорусской водки и армянского коньяка

Это может привести к росту стоимости части продукции, говорят импортеры
Екатерина Бурлакова
Jens Kalaene / DPA / TASS

Министерство финансов предлагает ввести обязательство предоставления банковской гарантии в таможенные органы для импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг.», опубликованном на сайте Минфина. Это будет касаться только продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, т. е. крепкого алкоголя или вина. Банковская гарантия предусматривает обязанность банка выплатить суммы акциза, если компания не заплатила или сделала это не в полном объеме, указано в документе. Новое требование необходимо для исключения рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет. Представитель Минфина уточнил, что такие поправки в Налоговый кодекс действительно готовятся и эти предложения будут направлены заинтересованным ведомствам. В Федеральной таможенной службе на вопросы не ответили.

Это будет касаться только продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, т. е. крепкого алкоголя или вина. Банковская гарантия предусматривает обязанность банка выплатить суммы акциза, если компания не заплатила или сделала это не в полном объеме, указано в документе. Новое требование необходимо для исключения рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет. Представитель Минфина уточнил, что такие поправки в Налоговый кодекс действительно готовятся и эти предложения будут направлены заинтересованным ведомствам. В Федеральной таможенной службе на вопросы не ответили.

Сейчас банковские гарантии должны предоставлять в Федеральную налоговую службу только российские производители для приобретения спирта, отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Раньше они были обязательны и для импортеров – так они гарантировали использование марок по назначению. Но с 2021 г. российские власти это требование отменили, говорит он.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных