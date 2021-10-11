Платежные системы отказались от претензий к Wildberries

Платежные системы отказались от претензий к WildberriesОни были недовольны комиссиями со стороны маркетплейса
Международные платежные системы сняли претензии с онлайн-ритейлера Wildberries, который в августе ввел скидки при оплате товаров с помощью российского «Мира», SberPay и Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Мы приветствуем решения международных платежных систем, снявших претензии с банков-эквайеров», — заявили в Wildberries.
В компании отметили, что сразу после поступления писем банкам-эквайерам от платежных систем стали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. «Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам «Мир», SberPay и Систему быстрых платежей», — отметили в пресс-службе ритейлера.
Там также рассказали, что с августа и к началу октября доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24 до 54%. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется система «Мир», оборот по которой увеличился более чем вдвое. По SberPay он вырос в 25 раз, по СБП — в 20 раз.
В пресс-службе Visa «Ведомостям» сообщили, что больше не видят нарушений со стороны Wildberries.
«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — заявили в платежной системе.
«Ведомости» направили запрос в Mastercard.
С 16 августа этого года Wildberries снизил стоимость товаров в случае их оплаты с помощью российских платежных систем — «Мир», SberPay и СБП. Изначально разница в цене отражалась не как скидка, а как наценка для пользователей международных платежных систем. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. 20 августа они направили в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard.
Wildberries же пояснил, что разница в цене достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными системами, тогда как в случае с международными таковые достигают 2%. Сейчас меньшая стоимость товаров ритейлера в случае оплаты «Миром», SberPay и СБП отражается именно как скидка.
Регуляторы не увидели нарушений со стороны Wildberries. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в регуляторе не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также не увидела оснований для вмешательства.