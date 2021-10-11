Платежные системы отказались от претензий к Wildberries

С 16 августа этого года Wildberries снизил стоимость товаров в случае их оплаты с помощью российских платежных систем — «Мир», SberPay и СБП. Изначально разница в цене отражалась не как скидка, а как наценка для пользователей международных платежных систем. В Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. 20 августа они направили в банки-эквайеры компании письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили штрафами — $25 000 в случае Visa и от $20 000 до $100 000 со стороны Mastercard.