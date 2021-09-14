Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Visa и Mastercard из-за Wildberries

Поводом для запроса стала информация о том, что Visa и Mastercard направили в банки-эквайеры Wildberries письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями при оплате товаров на маркетплейсе с помощью МПС. В письме Visa, с которым ранее ознакомились «Ведомости», говорилось, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит нарушение, платежная система наложит на него штраф в размере $25 000. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard пригрозила штрафами в размере от $20 000 до $100 000.