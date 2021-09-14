Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Visa и Mastercard из-за Wildberries

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Visa и Mastercard из-за WildberriesОн увидел в действиях платежных систем признаки нарушения закона о защите конкуренции
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить действия международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard на предмет нарушения антимонопольного законодательства и закона «О защите конкуренции». Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил один из интересантов.
Поводом для запроса стала информация о том, что Visa и Mastercard направили в банки-эквайеры Wildberries письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями при оплате товаров на маркетплейсе с помощью МПС. В письме Visa, с которым ранее ознакомились «Ведомости», говорилось, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит нарушение, платежная система наложит на него штраф в размере $25 000. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard пригрозила штрафами в размере от $20 000 до $100 000.
«Направленные операторами МПС письма фактически указали банкам-эквайерам на необходимость оказания давления на ООО «Вайлдберриз» с целью прекращения информирования потребителей о размере комиссий МПС Visa и Mastercard и прекращения предоставления скидок при оплате заказов картой с использованием платежной системы «Мир», через Sberpay или Систему быстрых платежей (СБП) или отказа в обслуживании ООО «Вайлдберриз» под угрозой штрафа на основании заключенного договора», — говорится в письме депутата.
«Деятельность операторов платежных систем Visa и Mastercard имеет признаки недопустимой координации экономической деятельности банков, которая приводит (может привести) к отказу от заключения или исполнения договоров эквайринга с определенными торговыми предприятиями (в данном случае — с ООО «Вайлдберриз»)», — отмечается в письме.
Представители Wildberries, Visa и Mastercard от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос в ФАС.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказывал «Ведомостям», что крупнейшими банками-эквайерами Wildberries являются «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Русский стандарт» и др.
Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», СБП и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. При попытке оплатить заказ на сайте Wildberries ритейлер добавляет комиссию при оплате картами Visa и Mastercard.
После этого представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя данную ситуацию заявила, что Банк России не видит оснований для вмешательства. «По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — говорила Набиуллина.