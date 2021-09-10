Набиуллина оценила ситуацию вокруг платежных систем и комиссий Wildberries

О введении скидок для пользователей российских платежных систем Wildberries объявил 17 августа. В компании пояснили, что комиссии международных платежных систем достигают 2%, что отражается на стоимости товаров. Теперь же при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю о необходимости доплатить указанный процент от суммы покупки при оплате через иностранные платежные системы. При этом ритейлер автоматически предлагает не оплачивать комиссию и воспользоваться картами «Мир», платежным сервисом SberPay или Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ — тогда комиссия обнуляется.