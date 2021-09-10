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Набиуллина оценила ситуацию вокруг платежных систем и комиссий Wildberries

Ведомости

Банк России не видит оснований для вмешательства в ситуацию, связанную с введением онлайн-ритейлером Wildberries скидок при оплате товаров с помощью российской платежной системы «Мир» и недовольством, которое выразили по этому поводу Visa и Mastercard. Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Да, мы, конечно, в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — сказала она.

О введении скидок для пользователей российских платежных систем Wildberries объявил 17 августа. В компании пояснили, что комиссии международных платежных систем достигают 2%, что отражается на стоимости товаров. Теперь же при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю о необходимости доплатить указанный процент от суммы покупки при оплате через иностранные платежные системы. При этом ритейлер автоматически предлагает не оплачивать комиссию и воспользоваться картами «Мир», платежным сервисом SberPay или Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ — тогда комиссия обнуляется.

Платежные системы Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. 20 августа они направили в банки-эквайеры онлайн-ритейлера письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями и пригрозили банкам штрафами.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС), комментируя решение компании, заявили, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом у регулятора на тот момент не было сведений, что «рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

Ранее по теме: Mastercard и Visa опровергли заявления Wildberries о письмах банков из-за новых комиссий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных