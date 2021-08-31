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Mastercard и Visa опровергли заявления Wildberries о письмах банков из-за новых комиссий

Платежные системы по-прежнему ожидают результатов проверки от банков
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Mastercard не получала письма от банков-эквайеров крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, в которых они бы опровергали нарушения правил платежной системы. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель иностранной платежной системы. 

«Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнерами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платежной системы», — рассказал представитель Mastercard. 

Представитель Visa заявил, что в настоящее время компания ждет ответа от банков, которым были направлены официальные запросы.

«Мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa. Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa», — отметил представитель Visa. 

Ранее сегодня пресс-служба Wildberries распространила заявление, в котором говорилось, что банки-эквайеры «не нашли нарушений правил международных платежных систем» и направили соответствующие письма в их адрес. В пресс-службе компании пояснили, что в ответ на письма Visa и Mastercard с просьбой разобраться в ситуации и угрозой штрафных санкций банки «опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил».

Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказывал «Ведомостям», что крупнейшими банками-эквайерами Wildberries являются «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Русский стандарт» и др. «Ведомости» направили запросы в вышеуказанные кредитные организации. 

20 августа Visa и Mastercard направили в банки-эквайеры Wildberries письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями при оплате товаров на маркетплейсе с помощью иностранных платежных систем. В письме Visa, с которым ознакомились «Ведомости» говорилось, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит нарушение, платежная система наложит на него штраф в размере $25 000. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard, которая потребовала предоставить ответ до 25 августа, пригрозила штрафами в размере от $20 000 до $100 000. 

В письме банкам Mastercard сообщила, что провела проверку и выявила нарушения. «У нас есть основания полагать, что продавец, указанный выше (Wildberries. — Ред.), применяет надбавку в размере 2% к транзакциям Mastercard», — отмечалось в письме. 

Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», СБП и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. При попытке оплатить заказ на сайте Wildberries ритейлер добавляет комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. 

После этого представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных