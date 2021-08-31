Mastercard и Visa опровергли заявления Wildberries о письмах банков из-за новых комиссий

Mastercard и Visa опровергли заявления Wildberries о письмах банков из-за новых комиссийПлатежные системы по-прежнему ожидают результатов проверки от банков
Mastercard не получала письма от банков-эквайеров крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, в которых они бы опровергали нарушения правил платежной системы. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель иностранной платежной системы.
«Мы находимся в нормальном рабочем диалоге с банками-партнерами, действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не получали от банков писем, в которых они бы опровергали нарушение правил платежной системы», — рассказал представитель Mastercard.
Представитель Visa заявил, что в настоящее время компания ждет ответа от банков, которым были направлены официальные запросы.
«Мы по-прежнему отмечаем нарушение правил платежной системы Visa компанией Wildberries в отношении держателей карт Visa путем взимания дополнительной комиссии при использовании для оплаты карт Visa. Мы работаем с нашими партнерами для устранения нарушения правил платежной системы Visa», — отметил представитель Visa.
Ранее сегодня пресс-служба Wildberries распространила заявление, в котором говорилось, что банки-эквайеры «не нашли нарушений правил международных платежных систем» и направили соответствующие письма в их адрес. В пресс-службе компании пояснили, что в ответ на письма Visa и Mastercard с просьбой разобраться в ситуации и угрозой штрафных санкций банки «опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил».
Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказывал «Ведомостям», что крупнейшими банками-эквайерами Wildberries являются «Сбер», Альфа-банк, «Тинькофф банк», «Русский стандарт» и др. «Ведомости» направили запросы в вышеуказанные кредитные организации.
20 августа Visa и Mastercard направили в банки-эквайеры Wildberries письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями при оплате товаров на маркетплейсе с помощью иностранных платежных систем. В письме Visa, с которым ознакомились «Ведомости» говорилось, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит нарушение, платежная система наложит на него штраф в размере $25 000. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard, которая потребовала предоставить ответ до 25 августа, пригрозила штрафами в размере от $20 000 до $100 000.
В письме банкам Mastercard сообщила, что провела проверку и выявила нарушения. «У нас есть основания полагать, что продавец, указанный выше (Wildberries. — Ред.), применяет надбавку в размере 2% к транзакциям Mastercard», — отмечалось в письме.
Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», СБП и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. При попытке оплатить заказ на сайте Wildberries ритейлер добавляет комиссию при оплате картами Visa и Mastercard.
После этого представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.