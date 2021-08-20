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Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий Wildberries

Платежные системы требуют в кратчайшие сроки отменить комиссию
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Платежные системы Visa и Mastercard направили в банки-эквайеры Wildberries письма с требованием расследовать ситуацию с комиссиями при оплате товаров на маркетплейсе с помощью иностранных платежных систем. Об этом говорится в письмах платежных систем, с которыми ознакомились «Ведомости». Подлинность писем подтвердил источник в одном из банков и источник, близкий к маркетплейсу. 

В письме Visa говорится, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит «нарушение», платежная система наложит на него штраф в размере $25 тыс. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard, которая потребовала предоставить ответ до 25 августа, пригрозила штрафами в размере от $20 тыс. до $100 тыс. Ранее о письмах в банки «с угрозами штрафных санкций» сообщил Wildberries.

В письме банкам Mastercard сообщила, что провела проверку и выявила нарушения. «У нас есть основания полагать, что продавец, указанный выше (Wildberries — прим. ред.), применяет надбавку в размере 2% к транзакциям Mastercard», — отмечается в письме. В пресс-службе Mastercard сообщили «Ведомостям», что компания находится «в нормальном рабочем диалоге с партнерами». «Мы действуем в соответствии с нашими правилами и процедурами и не комментируем детали отношений с клиентами», — отметил представитель компании. Представитель Visa от комментариев отказался. 

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ведомостям», что крупнейшими банками-эквайерами Wildberries являются «Сбер», «Альфа-банк», «Тинькофф-банк», «Русский стандарт» и др. «Ведомости» направили запросы в вышеуказанные кредитные организации. В «Сбере» от комментариев отказались.

Ранее сегодня Wildberries заявил о давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за политики маркетплейса по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). 

Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», СБП и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, поясняли в Wildberries. 

После этого представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», отмечал представитель Visa. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания анализирует ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоена возможной дискриминацией «миллионов держателей карт». 

Представитель маркетплейса отвечал на заявления, говоря, что Wildberries «неоднократно заявлял представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась». 

В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.

Ранее по теме: Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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