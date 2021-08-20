Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за комиссий Wildberries

В письме Visa говорится, что если к 31 августа банк-эквайер не устранит «нарушение», платежная система наложит на него штраф в размере $25 тыс. Сумма будет ежемесячно увеличиваться до устранения нарушения. Источник в одном из банков-получателей письма сообщил, что Mastercard, которая потребовала предоставить ответ до 25 августа, пригрозила штрафами в размере от $20 тыс. до $100 тыс. Ранее о письмах в банки «с угрозами штрафных санкций» сообщил Wildberries.