Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

Платежные системы разослали письма с угрозами штрафных санкций, заявили в компании
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries сообщил о давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за политики Wildberries по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. 

Представитель заявил, что иностранные платежные системы разослали в российские банки официальные письма «с угрозами штрафных санкций». «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — подчеркнул он. 

«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — сообщили в компании.

Представитель Visa от комментариев отказался. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — сказал представитель платежной системы. Представитель «Сбера» также воздержался от комментариев. 

«Ведомости» направили запросы представителям Mastercard, а также в пресс-службы ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькофф банка», банка «Открытие», «Райффайзенбанка», МКБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. 

Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries. 

Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии. 

Представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В Visa сообщали «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries. 

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания анализирует ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоена возможной дискриминацией «миллионов держателей карт». 

Представитель маркетплейса отвечал на заявления, говоря, что Wildberries «неоднократно заявлял представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась». 

В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что  акон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».

Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных