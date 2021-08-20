Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

Представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В Visa сообщали «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.