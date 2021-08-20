Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банки

Wildberries обвинил Visa и Mastercard в давлении на российские банкиПлатежные системы разослали письма с угрозами штрафных санкций, заявили в компании
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries сообщил о давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за политики Wildberries по скидкам при оплате заказов картами «Мир», через SberPay или Систему быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса.
Представитель заявил, что иностранные платежные системы разослали в российские банки официальные письма «с угрозами штрафных санкций». «Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — подчеркнул он.
«Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», — сообщили в компании.
Представитель Visa от комментариев отказался. «Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами», — сказал представитель платежной системы. Представитель «Сбера» также воздержался от комментариев.
«Ведомости» направили запросы представителям Mastercard, а также в пресс-службы ВТБ, «Альфа-банка», «Тинькофф банка», банка «Открытие», «Райффайзенбанка», МКБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка и Промсвязьбанка.
Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries.
Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии.
Представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В Visa сообщали «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания анализирует ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоена возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
Представитель маркетплейса отвечал на заявления, говоря, что Wildberries «неоднократно заявлял представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась».
В ФАС в ответ на запрос «Ведомостей» заявляли, что акон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагали данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
Роспотребнадзор также не увидел нарушений в новой политике Wildberries. Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются, подчеркивали в ведомстве.