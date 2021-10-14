«Системные изъяны» газового рынка: как Путин объяснил причины энергокризиса

По данным Wood Mackenzie, в августе текущего года трубопроводный газ из России для Китая стоил в два раза дешевле, чем из Мьянмы, практически на 30% дешевле, чем из Туркменистана и более чем на 10% дешевле, чем из Казахстана и Узбекистана. «Такой скидки на российский газ нет даже у президента Лукашенко», – отмечает Суверов. По данным ФСТ за 1 квартал 2021 г., Белоруссия закупает российский трубопроводный газ на 6% дороже, а Армения на 27%. Дисконт к европейским поставкам еще больше: 23-38% в январе-июле и 42% по итогам августа.