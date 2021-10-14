«Системные изъяны» газового рынка: как Путин объяснил причины энергокризиса

«Системные изъяны» газового рынка: как Путин объяснил причины энергокризисаЦены на газ в Европе и Азии стабильно высокие, но Россия продает туда топливо дешевле, чем в Белоруссию
«Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую», – заявил президент Владимир Путин 13 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», объясняя причины энергокризиса в Европе (цитата по «Интерфаксу»). «Все последнее десятилетие в европейскую энергетику закладывали системные изъяны – именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – отметил он.
По словам Путина, рост цен на газ стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот: сократилась выработка на ветряных электростанциях, доля которых в энергобалансе Европы за последние годы выросла. Также, по словам президента, после длительной зимы, опустошившей европейские хранилища газа, многие игроки европейского газового рынка не стали спешить с закачкой, понадеявшись на спот, «на невидимую руку рынка», что придало ценам дополнительный импульс в условиях ажиотажного спроса.
Одновременно с этим Китай, следуя «зеленой» повестке, ужесточил национальные экологические стандарты. Лицензии многих предприятий по добыче угля истекли, а новые они не могут получить уже около года, поэтому им пришлось остановить работу, писал ТАСС со ссылкой на китайское экономическое издание «Чжунсин цзинвэй». Сократив потребление угля, Китай начал наращивать объемы закупок газа. Поставки американского СПГ «уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура», отметил Путин: «Из всего выпадающего объема поставок СПГ на европейский рынок, а этот объем свыше 14 млрд куб. м газа в пересчете на СПГ, половина примерно недопоставлена операторами США».
С президентом России согласился главный исполнительный директор французской энергокомпании Total Патрик Пуяннэ. Он отметил, что все газовые рынки взаимосвязаны. «Нельзя думать только о том, какой спрос в Европе. Общий спрос на газ растет, в том числе на СПГ», – сказал Пуяннэ.
По данным платформы Refinitiv и расчетам «Ведомостей», цены на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18.00 мск 13 октября составили $1125,3 за 1000 куб. м, но 6 октября доходили почти до $2000 за куб. м. При этом в Азии цены на газ также остаются высокими. По данным агентства Platts и расчетам «Ведомостей», 12 октября спотовые цены в Китае составили около $1173,4 за 1000 куб. м.
Но российский бюджет от роста газовых цен ничего не выигрывает: средняя стоимость поставок российского газа по «Силе Сибири» в третьем квартале составила 0,9 юаня за куб. м ($140 за 1000 куб. м), что на 31% ниже средней цены импортируемого Китаем трубопроводного газа и в 4,2 раза ниже рыночного уровня по поставкам СПГ, говорится в отчете J.P.Morgan. Главным бенефициаром текущей рыночной конъюнктуры является PetroChina: по данным J.P.Morgan, компания продает российский газ на внутреннем китайском рынке в 1,5 раза дороже, чем закупает его у «Газпрома».
«В нынешних условиях Китай будет стараться максимально нарастить отбор газа по «Силе Сибири», – отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В январе – июне 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2,94 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 4,62 млрд куб. м., писал ТАСС.
«Помимо России, трубопроводный газ импортируется Китаем из Туркменистана, Казахстана, Мьянмы и Узбекистана. Но только два газопровода – из России и Мьянмы – пересекают границу Китая в местах, близко расположенных к регионам с наибольшей плотностью населения», — говорит главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, газопровод из России имеет наиболее выгодный «вход» с точки зрения близости к регионам с наибольшей плотностью населения и наибольшим потреблением энергии. «Повышенный спрос в точке входа дает нашему газу конкурентное преимущество по цене, ведь стоимость товара выше там, где выше спрос. Но это преимущество не было реализовано и не нашло отражения в поставочном контракте с Китаем», – сетует эксперт.
По данным Wood Mackenzie, в августе текущего года трубопроводный газ из России для Китая стоил в два раза дешевле, чем из Мьянмы, практически на 30% дешевле, чем из Туркменистана и более чем на 10% дешевле, чем из Казахстана и Узбекистана. «Такой скидки на российский газ нет даже у президента Лукашенко», – отмечает Суверов. По данным ФСТ за 1 квартал 2021 г., Белоруссия закупает российский трубопроводный газ на 6% дороже, а Армения на 27%. Дисконт к европейским поставкам еще больше: 23-38% в январе-июле и 42% по итогам августа.
«Газпром» запустил «Силу Сибири» в декабре 2019 г. Договор с китайской CNPC, заключенный в 2014 г. на 30 лет после 10 лет переговоров, предполагает поставку ежегодную поставку 38 млрд куб. с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Формулу ценообразования стороны не раскрывали.
Поставки российского газа в Китай будут увеличиваться и дальше. По словам Путина, Москва и Пекин в целом договорились о маршруте трубопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию, и его мощность превысит мощность действующего и составит 50 млрд куб. м в год. Проектирование «Силы Сибири – 2» уже началось, но твердый контракт пока не подписан.