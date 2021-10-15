Под ограничения рейдовой перевалки могут попасть зерно и рыба

Государственная дума 14 октября приняла в первом чтении законопроект, который с 1 марта 2022 г. введет ограничения на перевалку ряда грузов с судна на судно (рейдовая перевалка) за границами морских портов. Из документа следует, что перевалка загрязняющих веществ во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне России будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за морским портом. Их перечень и правила проведения операций должно утвердить правительство. В исключительной экономической зоне погрузка и разгрузка должны осуществляться в уведомительном порядке.