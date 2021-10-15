Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Под ограничения рейдовой перевалки могут попасть зерно и рыба

Это грозит отраслям крупными финансовыми потерями, говорят эксперты
Ксения Потаева Екатерина Бурлакова
Алексей Куденко / РИА Новости

Государственная дума 14 октября приняла в первом чтении законопроект, который с 1 марта 2022 г. введет ограничения на перевалку ряда грузов с судна на судно (рейдовая перевалка) за границами морских портов. Из документа следует, что перевалка загрязняющих веществ во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне России будет разрешена только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за морским портом. Их перечень и правила проведения операций должно утвердить правительство. В исключительной экономической зоне погрузка и разгрузка должны осуществляться в уведомительном порядке.

Перечень загрязняющих грузов также будет определен отдельным постановлением. Его проект есть в распоряжении «Ведомостей». В перечень попали уголь, удобрения, жидкие химические грузы, нефть и нефтепродукты, сера, сжиженный природный газ, сжиженные углеводородные газы, металлолом, руда и контейнеры, а также зерно и скоропортящиеся грузы. По словам источников из компаний агропрома, автор предложений – Минтранс (это подтвердил и федеральный чиновник). Запрет не коснется бункеровки, вывоза грузов с нефтяных платформ и аварийной перегрузки.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных