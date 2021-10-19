Совладелец S7 продал долю в кипрской Charlie Airlines почти за 700 тыс. евро

Совладелец S7 продал долю в кипрской Charlie Airlines почти за 700 тыс. евроЛетать с прибылью авиакомпания смогла лишь год перед пандемией
Владислав Филев, владеющий с дочерями Татьяной и Марией группой S7, продал свою долю в 63,13% в кипрском авиаперевозчике Charlie Airlines (летает под брендом национального перевозчика Кипра Cyprus Airways) всего за 696 900 евро, следует из данных кипрского реестра, с которыми ознакомились «Ведомости».
Филев владел долей через компанию Charlie Holdings. Пакетом в 35,4% акций перевозчика владела сама S7 Group. Свою долю группа также продала летом 2021 г. (по какой цене – не раскрывается). Покупателем всех акций стал холдинг мальтийского бизнесмена Саймона Камильери Simon J. Camilleri Holdings Ltd. (SJC). С июня 2021 г. Charlie Airlines на 96,2% принадлежит SJC, еще 2,83% остаются у кипрской Diverse New Investments Cyprus Ltd и 0,9% – у Филева. Представители S7 и SJC не ответили на запрос «Ведомостей».