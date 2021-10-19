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Совладелец S7 продал долю в кипрской Charlie Airlines почти за 700 тыс. евро

Летать с прибылью авиакомпания смогла лишь год перед пандемией
Анастасия Львова Галина Казакулова
Первым и пока последним успешным для Charlie Airlines (Cyprus Airways) годом был 2019-й / Athanasios Gioumpasis / Getty Images

Владислав Филев, владеющий с дочерями Татьяной и Марией группой S7, продал свою долю в 63,13% в кипрском авиаперевозчике Charlie Airlines (летает под брендом национального перевозчика Кипра Cyprus Airways) всего за 696 900 евро, следует из данных кипрского реестра, с которыми ознакомились «Ведомости».

Филев владел долей через компанию Charlie Holdings. Пакетом в 35,4% акций перевозчика владела сама S7 Group. Свою долю группа также продала летом 2021 г. (по какой цене – не раскрывается). Покупателем всех акций стал холдинг мальтийского бизнесмена Саймона Камильери Simon J. Camilleri Holdings Ltd. (SJC). С июня 2021 г. Charlie Airlines на 96,2% принадлежит SJC, еще 2,83% остаются у кипрской Diverse New Investments Cyprus Ltd и 0,9% – у Филева. Представители S7 и SJC не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных