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S7 Group обсуждает создание в России нового лоукостера

Компания ведет переговоры с Boeing и Airbus о лизинге самолетов
Анастасия Львова
Максим Стулов / Ведомости

S7 Group бизнесмена Владислава Филева может создать новую лоукост-авиакомпанию в России, сообщили «Ведомостям» три источника в авиаотрасли. В Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа с участием сотрудников S7, «вопросом занимается гендиректор группы Антон Еремин», говорит один из собеседников «Ведомостей». 

Проработку вопроса по созданию новой бюджетной авиакомпании подтвердили в S7. «Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — подтвердил представитель S7. Впрочем, группа, по его словам, будет реализовывать проект «только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании». При этом в группе подчеркивают, что S7 Airlines (под таким брендом выполняет полеты авиакомпания «Сибирь») не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных