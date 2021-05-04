S7 Group обсуждает создание в России нового лоукостера

Проработку вопроса по созданию новой бюджетной авиакомпании подтвердили в S7. «Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — подтвердил представитель S7. Впрочем, группа, по его словам, будет реализовывать проект «только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании». При этом в группе подчеркивают, что S7 Airlines (под таким брендом выполняет полеты авиакомпания «Сибирь») не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент.