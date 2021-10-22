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Сборка «Байкалов» для замены Ан-2 переносится на Дальний Восток

Новый самолет станет ближе к главному заказчику – дальневосточной «Авроре»
Анастасия Львова
Сергей Карпухин / ТАСС

Новый легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» для местной авиации могут начать собирать на Дальнем Востоке вместо Екатеринбурга, сообщили «Ведомостям» два источника на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, разработчик «Байкала») и подтвердили в Минпромторге.

Для этого в Комсомольске рядом с территорией авиазавода КнААЗ (на нем собирают SSJ100 и военные самолеты) хотят построить новый сборочный цех, в котором и организуют серийную сборку «Байкалов», а также учебно-тренировочный центр, рассказал источник. Площадка под «Байкал» будет юридически и фактически отделена от производства истребителей Су-35С и Су-57, хотя для испытаний «Байкала» могут использовать аэродром авиазавода (Дземги), пояснил собеседник газеты. По словам источника «Ведомостей» в УЗГА, сроки сертификации и стоимость самолета из-за переноса сборки в Комсомольск не изменятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных