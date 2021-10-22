Сборка «Байкалов» для замены Ан-2 переносится на Дальний Восток

Для этого в Комсомольске рядом с территорией авиазавода КнААЗ (на нем собирают SSJ100 и военные самолеты) хотят построить новый сборочный цех, в котором и организуют серийную сборку «Байкалов», а также учебно-тренировочный центр, рассказал источник. Площадка под «Байкал» будет юридически и фактически отделена от производства истребителей Су-35С и Су-57, хотя для испытаний «Байкала» могут использовать аэродром авиазавода (Дземги), пояснил собеседник газеты. По словам источника «Ведомостей» в УЗГА, сроки сертификации и стоимость самолета из-за переноса сборки в Комсомольск не изменятся.