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До 2024 года на российские самолеты надо найти до 600 млрд рублей

Источником средств станут федеральный бюджет, ФНБ и «Ростех»
Анастасия Львова
Корпорация Иркут

Правительство до 1 декабря должно подготовить план мероприятий по проектам гражданского авиапрома до 2030 г., следует из поручений президента Владимира Путина, утвержденных 30 сентября (документ есть у «Ведомостей»). Поручения даны по итогам совещания, состоявшегося на авиасалоне МАКС-2021 еще в июле. Мероприятия плана будут утверждены в рамках нового федерального проекта. 

Источник «Ведомостей» в госструктурах подтвердил подлинность документа. Представитель «Ростеха» (входящая в госкорпорацию Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает и производит основные гражданские самолеты в РФ) не стал комментировать документ, но сообщил, что правительству действительно даны поручения, «направленные на поддержку гражданского авиастроения и спроса на воздушные суда отечественного производства». В пресс-службе правительства отказались комментировать документ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных