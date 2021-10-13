До 2024 года на российские самолеты надо найти до 600 млрд рублей

До 2024 года на российские самолеты надо найти до 600 млрд рублейИсточником средств станут федеральный бюджет, ФНБ и «Ростех»
Правительство до 1 декабря должно подготовить план мероприятий по проектам гражданского авиапрома до 2030 г., следует из поручений президента Владимира Путина, утвержденных 30 сентября (документ есть у «Ведомостей»). Поручения даны по итогам совещания, состоявшегося на авиасалоне МАКС-2021 еще в июле. Мероприятия плана будут утверждены в рамках нового федерального проекта.
Источник «Ведомостей» в госструктурах подтвердил подлинность документа. Представитель «Ростеха» (входящая в госкорпорацию Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разрабатывает и производит основные гражданские самолеты в РФ) не стал комментировать документ, но сообщил, что правительству действительно даны поручения, «направленные на поддержку гражданского авиастроения и спроса на воздушные суда отечественного производства». В пресс-службе правительства отказались комментировать документ.