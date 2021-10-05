Комиссия по транспорту одобрила проект отраслевой стратегии до 2035 года

Транспортная стратегия – основной документ планирования развития отрасли в России. Текущая стратегия принималась еще в 2008 г. и рассчитана на период до 2030 г. Первый этап разработки новой стратегии Минтранс завершил в начале июля. В строительство транспортной инфраструктуры (по базовому и оптимистическому сценариям) в 2021–2024 гг. предлагалось вложить от 9,8 трлн до 15,8 трлн руб., в 2025–2030 гг. – от 19,5 трлн до 31,4 трлн руб., в 2031–2035 гг. – от 21,8 трлн до 35,2 трлн руб. Общий объем бюджетных и внебюджетных затрат мог составить от 51,1 трлн до 82,4 трлн руб. Текущая стратегия до 2030 г. предполагает вложения в размере от 45 трлн до 54 трлн руб.