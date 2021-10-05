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Комиссия по транспорту одобрила проект отраслевой стратегии до 2035 года

Большая часть инвестиций пойдет на автомобильные и железные дороги
Денис Ильюшенков Ксения Потаева Анастасия Львова
Рост инвестиций в железнодорожный сектор до 2030 г. преимущественно сфокусирован на расширении провозных мощностей, в первую очередь в направлении портов Дальнего Востока, т. е. в реконструкцию БАМа и Транссиба / Александра Астахова / Ведомости

Минтранс завершает второй этап разработки транспортной стратегии на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г. Глава ведомства Виталий Савельев презентовал обновленный проект на правительственной комиссии по транспорту 4 октября, сообщила пресс-служба правительства. Проект в целом одобрен, но будет доработан с учетом замечаний и представлен на заседании президиума Госсовета. По данным источника «Ведомостей», знакомого с работой над стратегией, президиум рассмотрит стратегию уже в 20-х числах октября.

Транспортная стратегия – основной документ планирования развития отрасли в России. Текущая стратегия принималась еще в 2008 г. и рассчитана на период до 2030 г. Первый этап разработки новой стратегии Минтранс завершил в начале июля. В строительство транспортной инфраструктуры (по базовому и оптимистическому сценариям) в 2021–2024 гг. предлагалось вложить от 9,8 трлн до 15,8 трлн руб., в 2025–2030 гг. – от 19,5 трлн до 31,4 трлн руб., в 2031–2035 гг. – от 21,8 трлн до 35,2 трлн руб. Общий объем бюджетных и внебюджетных затрат мог составить от 51,1 трлн до 82,4 трлн руб. Текущая стратегия до 2030 г. предполагает вложения в размере от 45 трлн до 54 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных