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«Опора России» просит о судебной процедуре остановки пивоварен

Организация предлагает не раcширять полномочия Росалкогольрегулирования
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (в нее входят в том числе и пивовары) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой пересмотреть некоторые положения законопроекта, меняющего правила остановки пивоваренных производств.

Ранее в этом месяце правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина, предложенные ко второму чтению. В них ведомство в том числе уточнило порядок исключения производителей из реестра (что означает остановку производства), в который Росалкогольрегулирование (РАР) будет вносить всех легальных производителей пива, медовухи и сидра. РАР сможет приостанавливать деятельность компаний до вступления в силу решения суда по этому вопросу, следует из поправок. Этот пункт и вызвал протесты у пивоваров, следует из направленного в правительство обращения, с копией которого ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных