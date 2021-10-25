«Опора России» просит о судебной процедуре остановки пивоварен

Ранее в этом месяце правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина, предложенные ко второму чтению. В них ведомство в том числе уточнило порядок исключения производителей из реестра (что означает остановку производства), в который Росалкогольрегулирование (РАР) будет вносить всех легальных производителей пива, медовухи и сидра. РАР сможет приостанавливать деятельность компаний до вступления в силу решения суда по этому вопросу, следует из поправок. Этот пункт и вызвал протесты у пивоваров, следует из направленного в правительство обращения, с копией которого ознакомились «Ведомости».