Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили представители двух пивоваренных компаний, участвовавших в обсуждении проекта на рабочих группах в Минфине. В правительство они поступили, заключение прорабатывается, сказал представитель правительства. Сам депутат отказался от комментариев.
Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво, говорится в пояснительной записке. С их участием выявлена схема – 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов. В 2018 г. Росалкогольрегулирование (РАР) провело 690 проверок, число нарушений выросло почти на треть, пишет автор законопроекта. Представитель РАРа подтвердил данные и признал, что однодневки остаются актуальной проблемой на этом рынке. Минфин не прокомментировал потери региональных бюджетов.
Нарушения относятся к «псевдопивным напиткам», говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. На рынке пива контрафакта нет, ведь его производство – сложный и дорогостоящий процесс, говорит представитель «Балтики». Однако есть серые производители, которые не платят акциз, согласен он. Но даже из цифр в законопроекте следует, что на такой нелегальный оборот приходится лишь 3% рынка, говорит директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов.
Депутат предлагает распространить ЕГАИС для пива на розничные продажи и общепит, что упростит учет, следует из текста проекта. Сейчас система отслеживает пиво только до точки продаж.
С одной стороны, автоматизация процессов – хорошая идея, с другой – довольно затратная, особенно для сетевых компаний, замечает заместитель гендиректора «Шоколадницы» Евгений Прохоров. Пока нет конкретного технического решения, поэтому есть риск дополнительных расходов для прозрачного бизнеса, предупреждает Болматов.
Оптимальное решение рынок ищет вместе с регулятором, говорит представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В итоге это может стать эффективной мерой для борьбы с нелегальным рынком, отмечает Дурдыев. Станет проще, так как механизм заменит декларации и журналы о продажах, считает представитель «Опоры России».
Также законопроект предлагает распространить установку счетчиков размеров производства на большее количество пивоваров – их должны установить производители, выпускающие от 100 000 дал пива в год. Сейчас их ставят те, кто производит больше 300 000 дал. Поставить оборудование придется 60 небольшим производителям, оценила «Опора России» и выступила против этого – создаются дополнительные барьеры, хотя сейчас правительство, наоборот, снижает обязательные требования к бизнесу, удивляется представитель организации.
Счетчики не защищают от производства нелегальной продукции, при желании и с таким оборудованием можно скрыть, сколько произведено пива, но добросовестные компании этим не занимаются, говорит член совета директоров Московской пивоваренной компании Ольга Аверьянова. Кроме того, с учетом распространения ЕГАИС на розницу продать неучтенную продукцию легально невозможно – государство сможет прослеживать ее от отгрузки до продажи конечному потребителю, говорит она.
Еще одно предложение – создать реестр пивоваров (вести его Гильмутдинов предлагает РАРу). Это уже предлагал Минфин как альтернативу лицензированию. В первой редакции проекта эти требования были похожи на лицензии для крепкого алкоголя. Теперь учтены предложения бизнеса, есть все необходимые механизмы для борьбы с недобросовестными производителями, говорит Дурдыев.
Усилить контроль за пивом поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Минфин поддерживает этот законопроект «с условием доработки некоторых его положений ко второму чтению», сообщил представитель министерства.