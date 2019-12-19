Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Нарушения относятся к «псевдопивным напиткам», говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. На рынке пива контрафакта нет, ведь его производство – сложный и дорогостоящий процесс, говорит представитель «Балтики». Однако есть серые производители, которые не платят акциз, согласен он. Но даже из цифр в законопроекте следует, что на такой нелегальный оборот приходится лишь 3% рынка, говорит директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов.