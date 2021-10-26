Послабления для рекламы винодельческой продукции не коснутся коньяка и бренди

«Ведомости» ознакомились с поправками к законопроекту Минпромторга, который разрешает продвигать и продавать винодельческую продукцию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на специальных ярмарках. Из них следует, что коньяк, бренди и виноградная водка, которые по закону тоже относятся к винодельческой продукции, не смогут принимать участие в таких мероприятиях. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям», что эту продукцию в новой редакции предлагается исключить, но причину не объяснил. Поправки ко второму чтению в закон о регулировании алкогольного рынка и закон о рекламе одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 18 октября, сообщала ранее газета «Известия». Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к разработчикам проекта. Пресс-служба правительства на вопросы не ответила.