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Послабления для рекламы винодельческой продукции не коснутся коньяка и бренди

В этой товарной категории у России есть конкуренты в Евразийском экономическом союзе
Екатерина Бурлакова
Петр Ковалев / ТАСС

«Ведомости» ознакомились с поправками к законопроекту Минпромторга, который разрешает продвигать и продавать винодельческую продукцию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на специальных ярмарках. Из них следует, что коньяк, бренди и виноградная водка, которые по закону тоже относятся к винодельческой продукции, не смогут принимать участие в таких мероприятиях. Представитель Минпромторга подтвердил «Ведомостям», что эту продукцию в новой редакции предлагается исключить, но причину не объяснил. Поправки ко второму чтению в закон о регулировании алкогольного рынка и закон о рекламе одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 18 октября, сообщала ранее газета «Известия». Это подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к разработчикам проекта. Пресс-служба правительства на вопросы не ответила.

Реклама спиртного запрещена в России практически полностью. Алкоголь с содержанием спирта свыше 5% можно продвигать в местах розничной продажи, согласно закону о регулировании алкогольного рынка. Кроме того, допускается реклама российского вина в печатных СМИ (кроме первой и последней страницы), по телевизору и радио по ночам, а также на выставках пищевой и ресторанной отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных