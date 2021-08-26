У виноделов появились сложности с получением лицензий на некоторые виды вина

Генеральный директор саморегулируемой организации (СРО) Винодельческий союз Борис Катрюхин напоминает, что 2 июля 2021 г. вступили в силу поправки в федеральный закон о регулировании алкогольного рынка (171-ФЗ), которые ввели дополнительное требование для получения лицензий на ЗГУ и ЗНМП.