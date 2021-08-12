Производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград
Цены на виноград технических сортов, используемый для производства вина в России, резко выросли из-за введения запрета на использование импортных материалов для изготовления продукции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.
Так, в Крыму стоимость винограда за год возросла с 60 до 150 руб. за кг, а в некоторых случаев она достигает 200 руб. В Краснодарском крае продукция подорожала с 60–70 руб. до 100 руб. за кг. По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, в среднем по стране цена винограда выросла с 80 до 100 руб. Такую динамику он не счел «драматичной».
Закон о виноградарстве и виноделии в России вступил в силу в июне прошлого года. Согласно ему, если компания использует импортный виноматериал, она не вправе называть свою продукцию вином.
В «Фанагории» назвали единственным выходом из ситуации выращивание собственного винограда. Именно это и делает компания. Аналогично поступает Beluga Group, которая покупает саженцы во Франции. Их цена более или менее стабильна и привязана к курсу евро, пояснили в организации. Однако в целом, по подсчетам аналитиков агентства НКР, необходимость расширять площади под виноградники для повышения обеспеченности сырьем приведет к повышению капитальных затрат и долговой нагрузки российских виноделов как минимум на 10–12% в год.
В этом и следующем году российское вино может увеличиться в цене на 15–20%, ожидают аналитики. Этому поспособствуют удорожание винограда, снижение урожая и нехватка отечественных саженцев. В прошлом году, по данным НКР, стоимость вина выросла в среднем на 6%, а в I квартале этого года — на 4,3%.