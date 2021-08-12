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Производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград

Ведомости

Цены на виноград технических сортов, используемый для производства вина в России, резко выросли из-за введения запрета на использование импортных материалов для изготовления продукции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Так, в Крыму стоимость винограда за год возросла с 60 до 150 руб. за кг, а в некоторых случаев она достигает 200 руб. В Краснодарском крае продукция подорожала с 60–70 руб. до 100 руб. за кг. По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, в среднем по стране цена винограда выросла с 80 до 100 руб. Такую динамику он не счел «драматичной».

Закон о виноградарстве и виноделии в России вступил в силу в июне прошлого года. Согласно ему, если компания использует импортный виноматериал, она не вправе называть свою продукцию вином.

В «Фанагории» назвали единственным выходом из ситуации выращивание собственного винограда. Именно это и делает компания. Аналогично поступает Beluga Group, которая покупает саженцы во Франции. Их цена более или менее стабильна и привязана к курсу евро, пояснили в организации. Однако в целом, по подсчетам аналитиков агентства НКР, необходимость расширять площади под виноградники для повышения обеспеченности сырьем приведет к повышению капитальных затрат и долговой нагрузки российских виноделов как минимум на 10–12% в год.

В этом и следующем году российское вино может увеличиться в цене на 15–20%, ожидают аналитики. Этому поспособствуют удорожание винограда, снижение урожая и нехватка отечественных саженцев. В прошлом году, по данным НКР, стоимость вина выросла в среднем на 6%, а в I квартале этого года — на 4,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных