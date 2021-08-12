Производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград

В «Фанагории» назвали единственным выходом из ситуации выращивание собственного винограда. Именно это и делает компания. Аналогично поступает Beluga Group, которая покупает саженцы во Франции. Их цена более или менее стабильна и привязана к курсу евро, пояснили в организации. Однако в целом, по подсчетам аналитиков агентства НКР, необходимость расширять площади под виноградники для повышения обеспеченности сырьем приведет к повышению капитальных затрат и долговой нагрузки российских виноделов как минимум на 10–12% в год.