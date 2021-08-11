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Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Ведомости

Министерство финансов предложило с 1 января следующего года запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Длительность эксперимента должно определить правительство страны. Изначально его планируется провести в Москве, Подмосковье и Мордовии, однако в дальнейшем этот перечень может быть расширен, следует из документа.

Продавать вино предполагается через «Почту России»: на нее возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, соответственно, через нее же будут идти продажи. Ритейлеры, имеющие право на торговлю алкоголем, будут реализовывать свою продукцию на основании договоров с «Почтой». Перечень продавцов — участников эксперимента определит правительство.

Доставка заказов будет осуществляться «Почтой России» по указанному адресу или в отделение, не ранее чем через 24 часа. При получении товара потребуется паспорт для подтверждения достижения совершеннолетия. Также госоператора обяжут вести учет оборота вина, передавая сведения в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Эксперимент позволит властям оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в России. Кроме того, из пояснительной записки к законопроекту следует, что мера посодействует развитию виноделия в стране и сместит баланс на рынке в пользу отечественной продукции.

Ранее «Ведомости» узнали, как российские ритейлеры продают алкоголь онлайн при формальном запрете на это. Так, сделки оформляются как покупки в точках продажи, а курьер затем довозит заказы до пункта назначения.

Ранее по теме: Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запрете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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