Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Министерство финансов предложило с 1 января следующего года запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Об этом говорится в проекте федерального закона, размещенного на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Длительность эксперимента должно определить правительство страны. Изначально его планируется провести в Москве, Подмосковье и Мордовии, однако в дальнейшем этот перечень может быть расширен, следует из документа.
Продавать вино предполагается через «Почту России»: на нее возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, соответственно, через нее же будут идти продажи. Ритейлеры, имеющие право на торговлю алкоголем, будут реализовывать свою продукцию на основании договоров с «Почтой». Перечень продавцов — участников эксперимента определит правительство.
Доставка заказов будет осуществляться «Почтой России» по указанному адресу или в отделение, не ранее чем через 24 часа. При получении товара потребуется паспорт для подтверждения достижения совершеннолетия. Также госоператора обяжут вести учет оборота вина, передавая сведения в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Эксперимент позволит властям оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в России. Кроме того, из пояснительной записки к законопроекту следует, что мера посодействует развитию виноделия в стране и сместит баланс на рынке в пользу отечественной продукции.
Ранее «Ведомости» узнали, как российские ритейлеры продают алкоголь онлайн при формальном запрете на это. Так, сделки оформляются как покупки в точках продажи, а курьер затем довозит заказы до пункта назначения.