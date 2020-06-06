Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запрете

Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запретеСреди продавцов ‒ «Утконос» и Simple
В России так и не появился закон о торговле алкоголем онлайн, хотя проект предлагал Минфин, а бизнес просил о скорейшей поддержке инициативы перед режимом самоизоляции. Но многие крупные компании уже организовали продажу с доставкой, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных продавцов алкоголя. Также два сотрудника «Ведомостей» оформили и получили алкоголь с доставкой у онлайн-гипермаркета «Утконос» и у дистрибутора Simple.
Доставка есть
Некоторые легальные продавцы алкоголя оказались в «серой зоне», констатирует председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Алексей Федоров: они торгуют легальной продукцией, отражают продажи в ЕГАИС, но используют запрещенный канал продаж.
Законодательный запрет
«2. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются: <...> 14) дистанционным способом»,
‒ ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Сотрудник крупного ритейлера описывает схему работы «Утконоса»: зарегистрированный пользователь, которому ритейлер сам открыл возможность заказа с доставкой, добавляет товар в корзину, указывает адрес и время, оформляет заказ. Розничная продажа фиксируется в ЕГАИС в момент передачи товара курьеру на складе, клиент оплачивает товар на месте получения, после чего получает чек со временем фактической оплаты, а местом расчетов указан адреса склада. По его словам, такая схема покупки доступна только проверенным, лояльным клиентам, которые до этого сделали несколько заказов.
Так, один из сотрудников «Ведомостей» регулярно заказывает алкоголь из «Утконоса» ‒ его привозит курьер вместе с другими продуктами. Местом расчета указан адрес компании в Солнечногорском районе Подмосковья. Заказ оплачивается онлайн, алкоголь перечислен в общем чеке.
Другой сотрудник «Ведомостей» заказывает на сайте SimpleWine ‒ это онлайн-витрина дистрибутора Simple: доставка до квартиры, минимальная для доставки стоимость заказа ‒ 10 000 руб., заказ оплачивается курьеру на месте. Такую же схему доставки предлагает и оператор по телефону, оплата ‒ картой, убедился другой сотрудник «Ведомостей». Юридически SimpleWine непосредственно в момент передачи заказа оформляет с клиентом договор поручения ‒ будто бы конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь, знает сотрудник крупного ритейлера.
В целом на рынке способов доставить алкоголь много, отмечает Федоров: продукцию могут отправить с водителем, на такси или менеджер предварительно выкупит ее у своей компании и сам привезет клиенту.
Купить спиртное с доставкой можно также и у алкогольного дистрибутора АСТ, а также при помощи сайтов L-Wine, Winestyle и др., уверяют два собеседника «Ведомостей» в крупных компаниях по продаже алкоголя. На сайтах всех компаний указано, что онлайн-продажи недоступны, а забрать заказ можно только в магазине. Но при обращении потенциального клиента операторы по телефону уточняют, что доставка на дом возможна, убедился корреспондент «Ведомостей», позвонив по номерам, указанным на сайтах онлайн-витрин АСТ, L-Wine и Winestyle .
Но доставки нет
При официальном обращении журналистов продавцы алкоголя не подтверждают, что продают алкоголь онлайн.
Так, неизвестно о практике онлайн-продаж и доставки алкоголя в Simple ее президенту Максиму Каширину. Частные и корпоративные клиенты могут лишь оформить заявку на сайте и забрать алкоголь в винотеках SimpleWine, это разрешено законодательством, утверждает он. Менеджеры компании с началом режима самоизоляции призывали заказывать онлайн, но целью было лишь найти новых клиентов, которые потом бы оставили заявку и забрали товар в пункте выдачи, объясняет Каширин. По его словам, частные, корпоративные продажи и винотеки приносят компании 25‒30% выручки.
Не подтверждает онлайн-продажи и представитель «Утконоса»: по его данным, заказать алкоголь можно на сайте с услугой самовывоза из розничной точки продаж.
АСТ не занимается онлайн-продажами, уверяет и совладелец компании Леонид Рафаилов. Недавно компания оформила интернет-витрину, на которой теперь можно забронировать продукцию, но для оплаты клиент должен приехать в магазин, а уже после этого компания может предоставить услугу доставки, говорит он.
Компания работает в строгом соответствии с законом, в том числе и о запрете дистанционной торговли, заявляет представитель ГК «Лудинг»: проект L-wine является витриной для ознакомления с продукцией. Winestyle, по словам ее представителя, тоже доставляет продукцию в соответствии с законом: розничным клиентам привозят только безалкогольные напитки, а юридическим лицам ‒ алкоголь при наличии у них лицензии.
Серая зона
Росалкогольрегулирование постоянно отслеживает в интернете предложения о приобретении алкоголя онлайн, заверил представитель службы. В марте служба приняла 494 решения о блокировке сайтов, в апреле ‒ 462, в мае ‒ 450 и направила их в Роскомнадзор. На вопрос о практике продаж алкоголя «Утконосом», SimpleWine, Winestyle и др. ее представитель ответил, что «не может говорить об отдельных случаях выявления нарушений».
Высокий спрос сталкивается с законодательным ограничением, но цивилизованного механизма продажи легальной продукции нет, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Крупнейшие розничные компании не доставляют онлайн-заказы алкоголя из-за отсутствия законодательной базы. Так, не торгуют алкоголем онлайн X5 Retail Group, «Ашан», «О’кей», «Красное & белое», заверили их представители. Можно лишь забронировать алкоголь, оплатить и забрать в магазине, говорят представители X5, «О’кей», «Красного & белого».
Х5, по словам ее представителя, не использует «схемы, позволяющие продавать алкоголь с доставкой»: «Де-факто они нарушают существующий запрет на интернет-торговлю спиртным, и нарушение этого запрета было бы нарушением законодательства, а также создавало бы риски штрафов и отзыва лицензии».
Надежды на легализацию
Не стоит путать законопослушные компании с нелегальным алкогольным рынком, предупреждает человек, близкий к одному из дистрибуторов. Онлайн-оборот нелегального алкоголя Минфин раньше оценивал в 2‒3 млрд руб. Легализация онлайн-продаж как раз и позволила бы очистить рынок от таких игроков, добавляет представитель Winestyle: в России огромное число недобросовестных игроков, которые, не имея лицензии, предлагают заведомо сомнительную продукцию.
Каширин не исключает, что некоторые участники рынка стали «более лояльно подходить к вопросам доставки», оформляя ее так, чтобы и доставить потребителю, и не нарушать закон. Проблема легализации онлайн-продаж в России давно назрела, особенно это актуально сейчас, когда люди сидят дома и стараются реже ходить в магазины, рассуждает Каширин: падают продажи в розничных магазинах, практически полностью упал спрос со стороны ресторанов.
Самоизоляция с алкоголем
Nielsen зафиксировал всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях в последнюю неделю марта. Продажи алкоголя начали расти одновременно с началом ажиотажного спроса на другие продукты питания, примерно с 9–10 марта, но с каждой неделей прирост увеличивался и достиг пика в последнюю неделю месяца. В дальнейшем спрос постепенно стабилизировался. За январь – апрель продажи водки выросли на 4% до 23,5 млн дал, вина – на 7% до 16,7 млн дал, игристых вин – на 4% до 4,7 млн дал, по данным РАР.
Пока непонятно, почему правительство так и не согласовало законопроект Минфина, который предлагал поэтапную легализацию онлайн-продаж и максимально регулировал соблюдение онлайн-продавцами всех ограничений времени торговли, возраста покупателя, подчеркивает Каширин. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве, уточнил представитель Минфина. Пресс-служба правительства на вопросы «Ведомостей» не ответила.
Главным противником онлайн-торговли спиртным всегда выступал Минздрав. Минздрав по-прежнему против, подтверждает его представитель: дистанционная продажа делает алкоголь принципиально более доступным. Но технологии давно позволяют полноценного контролировать онлайн-продажи, возражает Соколов из АКИТ.
С появлением закона потребители перестали бы искать алкоголь на сомнительных сайтах и в социальных сетях, а легальным поставщикам не пришлось бы изобретать схемы доставки, считает Федоров. Наличие алкоголя в ассортименте продуктовых онлайн-магазинов помогло бы развитию онлайн-торговли, повысив средний чек и рентабельность. Если онлайн-продажу все же разрешат, то примерно 5–6% алкоголя будет продаваться онлайн, подсчитал эксперт.