Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запрете

Купить спиртное с доставкой можно также и у алкогольного дистрибутора АСТ, а также при помощи сайтов L-Wine, Winestyle и др., уверяют два собеседника «Ведомостей» в крупных компаниях по продаже алкоголя. На сайтах всех компаний указано, что онлайн-продажи недоступны, а забрать заказ можно только в магазине. Но при обращении потенциального клиента операторы по телефону уточняют, что доставка на дом возможна, убедился корреспондент «Ведомостей», позвонив по номерам, указанным на сайтах онлайн-витрин АСТ, L-Wine и Winestyle .