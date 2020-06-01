Интернет-агрегаторы хотят подключиться к торговле алкоголем

«Яндекс.Маркет» предложил правительственной рабочей группе по «регуляторной гильотине», куда входят представители Минфина, алкогольных компаний, ассоциаций и др., рассмотреть новую версию законопроекта об онлайн-торговле алкоголем. Об этом «Ведомостям» рассказал один из участников группы. Информацию также подтвердили заместитель гендиректора «Яндекс.Маркета» Артем Глущенко и ответственный секретарь группы и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Проект разработали несколько участников группы и, если она его согласует, документ направят в правительственную подкомиссию для утверждения, рассказывает Дурдыев.​