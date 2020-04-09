Россияне самоизолировались с алкоголем

Так, продажи водки за 23–29 марта в натуральном выражении увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 г., а в сравнении со среднегодовым значением темп роста ускорился втрое. Похожая ситуация и с пивом: его продажи за этот период выросли на 25%, темп прироста также утроился. Продажи виски выросли на 47%, прирост ускорился в 2,5 раза. А вот продажи игристого вина приросли только на 5%, темп прироста ниже среднего более чем в 2 раза.