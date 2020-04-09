Россияне самоизолировались с алкоголем

Россияне самоизолировались с алкоголемПик спроса в рознице пришелся на конец марта
Исследовательская компания Nielsen зафиксировала всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, продающие 76% всех товаров повседневного спроса в России) в последнюю неделю марта.
Продажи алкоголя начали расти одновременно с началом ажиотажного спроса на другие продукты питания, примерно с 9–10 марта, но с каждой неделей прирост увеличивался и достиг пика в последнюю неделю.
Так, продажи водки за 23–29 марта в натуральном выражении увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 г., а в сравнении со среднегодовым значением темп роста ускорился втрое. Похожая ситуация и с пивом: его продажи за этот период выросли на 25%, темп прироста также утроился. Продажи виски выросли на 47%, прирост ускорился в 2,5 раза. А вот продажи игристого вина приросли только на 5%, темп прироста ниже среднего более чем в 2 раза.