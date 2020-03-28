Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10-20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин. Но вместе с тем заметно просели закупки ресторанов, так что общие продажи с начала марта превышают план на 5%. А вот у крупнейшего производителя водки и одного из крупнейших дистрибуторов премиального алкоголя ГК «Руст» пока не отмечается большого всплеска продаж, говорит ее вице-президент Игорь Косарев.