Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
Продажи алкоголя растут, сообщили «Ведомостям» представители нескольких поставщиков. У виноторговой компании Alianta Group продажи в марте выросли в среднем на 20% по сравнению с мартом 2019 г., рассказывает директор по развитию Александр Буйневич, – в основном за счет увеличения поставок в крупные торговые сети.
Продажи компании «Ладога дистрибьюшен» (в ее портфеле вина, крепкий алкоголь и др.) в натуральном выражении за последние семь дней превышают показатель первой недели марта на 20-30%, по словам ее представителя.
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10-20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин. Но вместе с тем заметно просели закупки ресторанов, так что общие продажи с начала марта превышают план на 5%. А вот у крупнейшего производителя водки и одного из крупнейших дистрибуторов премиального алкоголя ГК «Руст» пока не отмечается большого всплеска продаж, говорит ее вице-президент Игорь Косарев.