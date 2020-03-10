Как вырастут цены из-за падения рубля

На складах хранятся большие запасы продуктов, импорт закупался еще по старому курсу, говорит представитель крупнейшего в Восточной Сибири ритейлера «Командор» Владимир Русанов. Поэтому, по его словам, в течение месяца ритейлер не ждет роста цен на большинство категорий продуктов: это касается импортного алкоголя, макарон, кондитерских изделий (шоколада), газированных напитков, чая и кофе. «Если в течение месяца ситуация не стабилизируется и доллар будет продолжать расти и поставщики поднимут цены, то мы будем вынуждены закупать продукцию дороже», – признал Русанов.