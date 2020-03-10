Как вырастут цены из-за падения рубля
Стремительное снижение курса рубля после самого сильного с 1991 г. обвала цен на нефть может вернуть потребительские цены к росту, считают опрошенные «Ведомостями» производители и продавцы. Курс доллара к рублю, объявленный ЦБ, с 11 марта – 72,02 руб. за $1, евро – 81,86 руб. за евро.
Продукты подорожают не сразу
Минсельхоз не ждет роста цен на основные продукты, но не исключает некоторого подорожания продукции, «которая в силу природных условий» не производится в России, сообщила пресс-служба ведомства.
«Ашан» не ждет в ближайшее время роста цен, говорит его представитель: пока обращений от поставщиков о повышении цен не поступало. «Ведомости» направили запросы другим крупным торговым сетям.
На складах хранятся большие запасы продуктов, импорт закупался еще по старому курсу, говорит представитель крупнейшего в Восточной Сибири ритейлера «Командор» Владимир Русанов. Поэтому, по его словам, в течение месяца ритейлер не ждет роста цен на большинство категорий продуктов: это касается импортного алкоголя, макарон, кондитерских изделий (шоколада), газированных напитков, чая и кофе. «Если в течение месяца ситуация не стабилизируется и доллар будет продолжать расти и поставщики поднимут цены, то мы будем вынуждены закупать продукцию дороже», – признал Русанов.