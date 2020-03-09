«Завтра на российском рынке будет паника». Аналитики и экономисты об обвале рубля
В понедельник, 9 марта, курс рубля упал до четырехлетнего минимума. Московская биржа сегодня не работает из-за праздничного дня, но, по данным Bloomberg, курс доллара превысил 74,4 руб., курс евро – 85. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб. На торгах в Лондоне бумаги российских компаний обрушились от 9 до 26%. Это произошло после провала переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Выход из сделки, по данным Bloomberg, лоббировала «Роснефть». Торги на Московской бирже откроются только во вторник, 10 марта. «Ведомости» спросили аналитиков и экономистов о возможном будущем развитии ситуации с российской валютой.
Наталия Орлова: главный экономист «Альфа-банка»:
Пока рынки просто отыграли развал сделки ОПЕК+, и рубль снизился соответственно. Но непонятно, насколько это падение будет длительным. Думаю, мало кто всерьез закладывается на нефть по $30 за баррель. Не исключено, что уже через несколько дней на цену повлияют другие факторы. Например, рынки могут оценить, что снижение цены на нефть дает поддержку экономике Китая и нивелирует негативные последствия от эпидемии коронавируса. Минфин уже обещал продавать валюту, что поддержит курс рубля.
Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково – РЭШ»:
Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных $43 за баррель, и при такой цене 75 руб. за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше.
Антон Покатович, главный аналитик «БКС премьер»:
После фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+ на нефтяной рынок возвращаются ценовые войны производителей. В столь сложных условиях текущей конъюнктуры мировой экономики с учетом действия вирусного фактора нефть может продолжить снижение в широком диапазоне 25–35$. Курс рубля в этих условиях может оказаться существенно ниже отметки 75.
Евгений Кошелев, главный аналитик Росбанка:
В ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72–78 руб. за доллар. Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 г. стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок.
Татьяна Евдокимова, главный аналитик «Нордеа банка»:
Цены на нефть ищут новое равновесие в условиях изменившейся структуры рынка после развала сделки ОПЕК+. После текущей фазы острого обвала для нефти снова важна динамика распространения коронавируса. Пока замедления скорости распространения вируса не будет, цены на нефть рискуют остаться ниже $40/баррель. Устойчивая стабилизация курса рубля возможна лишь, когда появятся признаки замедления распространения эпидемии.
Антон Струченевский, главный экономист Сбербанка:
Ситуация крайне неопределенная. Я бы назвал первую реакцию рынка скорее эмоциональной, чем базирующейся на реальных расчетах. Не исключено, что в ближайшие дни нефть отыграет отчасти потерянные позиции.
Сергей Романчук, начальник дилингового центра Металлинвестбанка:
Такой масштабной разбалансировки никто не ждал. Завтра на российском рынке будет паника. Сегодня курс рубля к доллару на торгах достигал 76 руб./ долл. – это высоковато. Если нефть падает на 30%, то курс рубля должен был упасть на 3% и стоить 71 максимум – это если бы рынок реагировал как раньше. Но сейчас происходит смена режима: мы переходим в момент траты резервов. Справедливый курс должен быть 71–74 руб./долл. при такой цене на нефть (сейчас 74,1). Если он останется как сейчас, то Минфин будет планомерно продавать валюту, если же будет ситуация опасная и курс превысит 75, ЦБ, вероятно, прибегнет к ненормированным интервенциям.
Завтра на российском рынке будет кровавый день – будут крупные маржин-коллы по рублю и нефти. Вряд ли ситуация моментально скажется критическим образом на банковском секторе, главное, чтоб ЦБ не повысил ключевую ставку – это убьет рынок госдолга и облигаций, потому что он был настроен на понижение.
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – управление капиталом»:
Рубль останется под давлением, пока будет продолжаться бегство капиталов. Высокая доля ОФЗ и российских акций в портфелях иностранных инвесторов – это дополнительный дестабилизируюший фактор. Для иностранцев доллар/рубль – основная дверь «на выход». На этой неделе диапазон 70–75. Более серьезная девальвация будет сдерживаться ожиданиями реакции Банка России.
Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики, бывший зампредседателя ЦБ:
Спад активности будет. В пределах 0,5 п. п. ВВП. Если Минфин будет действовать строго в соответствии с бюджетным правилом, продавая валюту при среднемесячной цене барреля ниже $42, то курс после просадки вернется к уровням 68–69 руб. за доллар. Но акции отечественных компаний после обвала на прежние уровни не вернутся до тех пор, пока цены на нефть не восстановятся до $60 за баррель. Облигации – как суверенные, так и корпоративные – также не вернутся на уровни 2019 – начала 2020 г. В такой ситуации правительство не будет финансировать «стройки века».
В подготовке материала участвовали Филипп Стеркин, Светлана Ястребова, Екатерина Мереминская, Екатерина Литова