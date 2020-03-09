«Завтра на российском рынке будет паника». Аналитики и экономисты об обвале рубля

Такой масштабной разбалансировки никто не ждал. Завтра на российском рынке будет паника. Сегодня курс рубля к доллару на торгах достигал 76 руб./ долл. – это высоковато. Если нефть падает на 30%, то курс рубля должен был упасть на 3% и стоить 71 максимум – это если бы рынок реагировал как раньше. Но сейчас происходит смена режима: мы переходим в момент траты резервов. Справедливый курс должен быть 71–74 руб./долл. при такой цене на нефть (сейчас 74,1). Если он останется как сейчас, то Минфин будет планомерно продавать валюту, если же будет ситуация опасная и курс превысит 75, ЦБ, вероятно, прибегнет к ненормированным интервенциям.