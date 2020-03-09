Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30».