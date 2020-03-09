Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, Москва «вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до $30».
«Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, так как сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Вслед за нефтью обвалился курс рубля. Курс доллара на 11.10 превысил 74,9 руб., курс евро – 85,6, следует из данных Investing.