«Выйти из сделки было большой ошибкой». Аналитики о развале соглашения ОПЕК+

«Рынок до последнего надеялся, что участницы соглашения ОПЕК+ смогут-таки найти какой-то компромисс. Основания для таких надежд были, в том числе потому, что и для самой России уровень цен ниже $50 за баррель не слишком комфортный. Цены на нефть в ожидании избытка предложения будут снижаться и в среднем по 2020 г. могут оказаться в диапазоне $40–50 за баррель. Затяжное свободное падение котировок, как это было в 2015–2016 гг., вряд ли может повториться. Более того, при падении цен ниже $40 неизбежно сокращение сланцевой добычи в США, что может помочь балансировке мирового рынка. России снятие ограничений на добычу такой ценой крайне невыгодно. Эффект от роста объемов экспорта растворится в море убытков от падения цены, которую дадут за эту нефть. Решение выйти из сделки было большой ошибкой».